ЗС РФ запустили 128 дронів, вибухало в 11 областях: що кажуть в Повітряних силах

Внаслідок нічного удару РФ пошкоджено устаткування "Укрзалізниці" та ангар з зерном. У Повітряних силах повідомили про атаку ракет Х-59, дронів-камікадзе "Шахед" та дронів-імітаторів.

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Під час нічної повітряної атаки росіяни застосували сумарно 130 засобів ураження — ракет та дронів різних типів. Авіація, мобільні вогневі групи, засоби РЕБ знешкоджували ворожі цілі в 11 областях. Внаслідок падіння уламків отримала пошкодження контактна мережа "Укрзалізниці". Фокус зібрав інформацію про деталі обстрілу 6 січня.

У Повітряних силах заявили, що в ніч на 6 січня росіяни запустили по українцях дві авіаційні ракети Х-59 та 128 безпілотників, серед яких були дрони-камікадзе "Шахед" та дрони-імітатори. Пуски відбувались з п'яти напрямків: з північного сходу — з полігонів у Брянську, Міллерово, Орлі, Курську, та з півдня — з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї РФ.

Мобільні вогневі групи, літаки, підрозділи радіоелектронної боротьби знешкодили сумарно 81 засіб ураження: збили дві ракети Х-59 та 79 дронів-камікадзе. Крім того, локаційно-втрачені 49 БПЛА і шкоди вони не завдали, запевнило командування.

Сили ППО працювали у в 11 областях:

Миколаївська; Полтавська; Сумська; Харківська; Київська; Чернігівська; Черкаська; Дніпропетровська; Житомирська; Кіровоградська; Вінницька.

У звіті Повітряних сил вказано, що під час російської атаки постраждали українські підприємства, державні установи та приватні будинки. З деталей повідомили лише назви п'яти регіонів, де це сталось — Чернігівщина, Сумщина, Черкащина, Полтавщина та Київщина.

Обстріл РФ 6 січня — деталі

Київська обласна військова адміністрація та т.в.о. голови КОВА Микола Калашник доповіли, що нічна атака дронів РФ тривала п'ять годин поспіль. Є підтвердження, що над столичним регіоном працювали сили ППО, але скільки БПЛА збили, даних немає. Також вказано, що у якомусь населеному пункті уламки пошкодили приватні будинки та авто. Водночас, були проблеми з контактною мережею "Укрзалізниці", визнали чиновники.

"Рух поїздів цією дільницею вже відновлено. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки", — ідеться у дописі КОВА в Telegram.

Близько 7 год. 6 січня на сторінці Facebook "Укрзалізниці" повідомили, що під час нічної атаки постраждала контактна мережа в Київській області, тому є затримка низки поїздів. При цьому вже за годину з'явився новий допис, у якому ішлося про успішне завершення ремонтних робіт та відновлення руху поїздів. Інших деталей компанія не навела. На момент публікації статті найбільша затримка, близько 1 год., для потягів зі Львова на Краматорськ та Харків, вказано на сайті транспортників.

Черкаська ОВА та голова ОВА Ігор Табурець написали про збиття над регіоном 10 російських "Шахедів". Зауважується, що пошкоджено житлові будинки на території Звенигородської громади. Крім того, уламки упали на ангар з зерном в Черкаському районі. На опублікованих фото бачимо, що є пробиття металевого покриття, але пожежі, схоже, не було.

Обстріл РФ 6 січня - дах ангара з зерном у Черкаській області Фото: Ігор Табурець Обстріл РФ 6 січня - ангар з зерном у Черкаській області Фото: Ігор Табурець

Дніпропетровська ОВА та голова Сергій Лисак підтвердили роботу ППО. Згідно з даними посадовців, Сили оборони збили над областю п'ять дронів-камікадзе. Про постраждалих чи руйнування не повідомляється.

Миколаївська ОВА та голова Віталій Кім зранку 6 січня у Telegram підтвердили, що пізно увечері напередодні росіяни запустили по області ракету Х-59. Влучання не було, ідеться у дописі посадовця.

Сумська ОВА о 7:47 написала, що Сили оборони збили над областю 12 російських дронів-камікадзе "Шахед". Про наслідки падіння уламків, про руйнування чи постраждалих інформації немає.

Кіровоградська ОВА та голова Андрій Райкович написали про атаку дронів та роботу мобільних вогневих груп. Деталей збиття немає.

Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Харківська, Полтавська ОВА не розповіли про наслідки атаки РФ в ніч на 6 січня.

Зазначимо, Фокус писав про нічну атаку росіян, яка сталась 6 січня. Згідно з повідомленнями у регіональних пабліках, вибухало в семи областях. Повітряні сили інформували про рух кількох груп безпілотників, які петляли над центральними регіонами. Крім того, зранку додалась загроза удару балістики, повідомило командування.

Нагадуємо, 3 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду доповів, скільки дронів та ракет випустять заводи України у 2025 році.