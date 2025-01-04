Росія випустила по Україні понад 80 БПЛА: наслідки ворожої атаки (фото, відео)

Протиповітряна оборона збила понад три десятки російських безпілотників. Дрони завдали шкоди у Сумській та Чернігівській областях.

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З вечора п'ятниці 3 січня в ніч на суботу росіяни атакували українські міста 81-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами із Брянська, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Наразі підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях. 47 ворожих безпілотників було локаційно втрачено без негативних наслідків. Однак, як інформують Повітряні сили, збиті російські дрони завдали шкоди у Сумській та Чернігівській областях.

Атака БПЛА 4 січня: яка ситуація на Київщині

Росіяни атакували БпЛА Київську область, повідомили в ОВА. Падіння уламків цілей, які збивала протиповітряна оборона, фіксувалися на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів.

Що відомо про ситуацію на Харківщині після атаки БПЛА

У с. Западне Куп'янського району внаслідок влучання FPV-дрону поранення отримав 56-річний чоловік, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Постраждалий госпіталізований.

Також, за його словами, у полі, за межами с. Березівка Харківського району, було виявлено БПЛА.

Як інформують у ДСНС, внаслідок влучання ворожого БпЛА у дах ангарної будівлі сільськогосподарського підприємства міста Богодухів виникла пожежа на площі 300 м кв. Для ліквідації пожежі залучалось 8 рятувальників та 2 одиниці техніки. Жертв та постраждалих немає.

Черкащина після російської атаки

В області було знищено 6 російських БпЛА, повідомив глава ОВА Ігор Табурець.

"Минулось без потерпілих. Руйнацій від падіння уламків теж немає", — поінформував посадовець.

Обстановка на Дніпропетровщині

Вночі та зранку росіяни били по Нікополю Дніпропетровської області важкою артилерією, "Градом" та поцілили дроном-камікадзе.

Пошкодження пожежного депо у Нікополі Фото: ДСНС

Внаслідок ударів, як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, пошкоджена пожежна частина. Загиблих і постраждалих немає.

Миколаївщина після атаки FPV-дроном

За інформацією глави ОВА Віталія Кіма, о 04:14 росіяни атакували FPV-дроном акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Що відомо про наслідки ударів на Сумщині

Сумська обласна військова адміністрація повідомляє, що у небі над регіоном зенітники збили 18 ворожих БпЛА.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомив про влучання БпЛА по одному зі старостинських округів громади. За його словами, зруйновані три будинки.

Як розповіли місцевому виданню "Кордон.Медіа" очевидці, "шахед" влучив у приватний сектор Піщанського старостату, пошкодивши приватні будинки та автівки.

Розповідь очевидців про атаку БПЛА

Влучання БПЛА: яка ситуація на Чернігівщині

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що у Корюківському районі було влучання БпЛА, через що у 4 будинках пошкоджені вікна. Також загорілося сіно.

Пожежа внаслідок ворожої атаки Фото: Нацполіція

Під ранок зафіксували удар БпЛА у Чернігівському районі, внаслідок чого сталася пожежа. Росіяни, поінформував глава області, знищили житловий будинок та господарчу споруду.

Уламки російського БПЛА "Герань 2" на Чернігівщині Фото: Нацполіція

"Суспільне" з посиланням на речницю Чернігівського прикордонного загону Галину Шеховцову повідомило, що у селі Ковпинка стався прихід ударного БпЛА "Ланцет", у селі Гута Студенецька стався вибух, ймовірно, від FPV-дрона та три вибухи від БПЛА зафіксовані у селі Єліне.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 3 січня, росіяни завдали по житловій забудові Чернігова потрійного ракетного удару.

20 грудня 2024 року Росія вдарила по центру Києва та пошкодила, серед іншого, костел Святого Миколая.