Россия выпустила по Украине более 80 БПЛА: последствия вражеской атаки (фото, видео)

Противовоздушная оборона сбила более трех десятков российских беспилотников. Дроны нанесли ущерб в Сумской и Черниговской областях.

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С вечера пятницы 3 января в ночь на субботу россияне атаковали украинские города 81-м ударным БпЛА и беспилотниками-имитаторами из Брянска, Курска, Орла и Приморско-Ахтарска. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

Сейчас подтверждено сбитие 34 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. 47 вражеских беспилотников были локально потеряны без негативных последствий. Однако, как информируют Воздушные силы, сбитые российские дроны нанесли ущерб в Сумской и Черниговской областях.

Атака БПЛА 4 января: какая ситуация на Киевщине

Россияне атаковали БпЛА Киевскую область, сообщили в ОВА. Падение обломков целей, которые сбивала противовоздушная оборона, фиксировались на открытых участках местности вне населенных пунктов.

Что известно о ситуации на Харьковщине после атаки БПЛА

В с. Западное Купянского района в результате попадания FPV-дрона ранения получил 56-летний мужчина, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Пострадавший госпитализирован.

Также, по его словам, в поле, за пределами с. Березовка Харьковского района, был обнаружен БПЛА.

Как информируют в ГСЧС, в результате попадания вражеского БПЛА в крышу ангарного здания сельскохозяйственного предприятия города Богодухов возник пожар на площади 300 м кв. Для ликвидации пожара привлекалось 8 спасателей и 2 единицы техники. Жертв и пострадавших нет.

Черкасская область после российской атаки

В области было уничтожено 6 российских БпЛА, сообщил глава ОГА Игорь Табурец.

"Прошло без пострадавших. Разрушений от падения обломков тоже нет", — проинформировал чиновник.

Обстановка на Днепропетровщине

Ночью и утром россияне били по Никополю Днепропетровской области тяжелой артиллерией, "Градом" и попали дроном-камикадзе.

Повреждение пожарного депо в Никополе Фото: ГСЧС

В результате ударов, как сообщил глава ОГА Сергей Лысак, повреждена пожарная часть. Погибших и пострадавших нет.

Николаевщина после атаки FPV-дроном

По информации главы ОВА Виталия Кима, в 04:14 россияне атаковали FPV-дроном акваторию Очаковской громады. Пострадавших нет.

Что известно о последствиях ударов на Сумщине

Сумская областная военная администрация сообщает, что в небе над регионом зенитчики сбили 18 вражеских БпЛА.

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил о попадании БПЛА по одному из старостинских округов громады. По его словам, разрушены три дома.

Как рассказали местному изданию "Кордон.Медиа" очевидцы, "шахед" попал в частный сектор Песчанского старостата, повредив частные дома и машины.

Рассказ очевидцев об атаке БПЛА

Попадание БПЛА: какова ситуация на Черниговщине

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что в Корюковском районе было попадание БПЛА, из-за чего в 4 домах повреждены окна. Также загорелось сено.

Пожар в результате вражеской атаки Фото: Нацполиция

Под утро зафиксировали удар БпЛА в Черниговском районе, в результате чего произошел пожар. Россияне, проинформировал глава области, уничтожили жилой дом и хозяйственную постройку.

Обломки российского БПЛА "Герань 2" на Черниговщине Фото: Нацполиция

"Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Черниговского пограничного отряда Галину Шеховцову сообщило, что в селе Ковпинка произошел приход ударного БПЛА "Ланцет", в селе Гута Студенецкая произошел взрыв, вероятно, от FPV-дрона и три взрыва от БПЛА зафиксированы в селе Елино.

Напомним, в пятницу вечером, 3 января, россияне нанесли по жилой застройке Чернигова тройной ракетный удар.

20 декабря 2024 года Россия ударила по центру Киева и повредила, среди прочего, костел Святого Николая.