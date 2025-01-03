ВС РФ нанесли тройной удар по Чернигову: есть погибшие и раненые (фото)

Общественный деятель Андрей Смолий заявил, что вражеские силы "играют РЭБом". Пока Чернигов атаковали настоящими ракетами, на западе страны фиксировали цели с необычайной скоростью.

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Днем 3 января ВС РФ нанесли ракетный удар по Украине. В 16:18 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики из Курска.

Уже через три минуты стало известно о первой скоростной цели в Черниговской области.

Последствия атаки

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил о групповом ракетном ударе по окрестностям города.

Фото дыма над Черниговом Фото: Соцсети

Впоследствии он уточнил, что предварительно подверглись разрушениям два частных дома. Пострадал один гражданский человек.

Руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что враг нанес по Чернигову тройной ракетный удар. Под ударом оказалась жилая застройка. Один человек погиб, есть раненые. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Последствия попадания в Чернигове Фото: Telegram / Вячеслав Чаус

ВС РФ "играют" с РЭБ

Общественный деятель Андрей Смолий предположил, что российские оккупанты "играют РЭБом". В то же время он отметил, что к воздушной тревоге надо относиться серьезно, ведь "могут и пустить какой-то раз", поэтому призвал украинцев находиться в укрытиях.

В соцсетях со ссылкой на мониторинговые группы передали, что на западе страны фиксировали движение целей со скоростью 7500-8000 км/ч. Впоследствии стало понятно, что параллельно с пусками ракет "Искандер-М"/Kn-23 из Курска работали вражеские средства РЭБ.

Напомним, ночью на 3 января регионы Украины атаковали российские "Шахеды". В Киевской области погиб мужчина, еще четыре человека пострадали.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что ВС РФ ночью запустили более 90 дронов, и 60 из них удалось сбить. В Сумской области был поврежден обломками частный дом, а в Черниговской области повреждения получили ангары и грузовики.