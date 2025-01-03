ЗС РФ завдали потрійного удару по Чернігову: є загиблі та поранені (фото)

Громадський діяч Андрій Смолій заявив, що ворожі сили "бавляться РЕБом". Поки Чернігів атакували справжніми ракетами, на заході країни фіксували цілі з надзвичайною швидкістю.

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Вдень 3 січня ЗС РФ завдали ракетного удару по Україні. О 16:18 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики з Курська.

Вже за три хвилини стало відомо про першу швидкісну ціль на Чернігівщині.

Наслідки атаки

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський заявив про груповий ракетний удар по околицях міста.

Фото диму над Черніговом Фото: Соцмережi

Згодом він уточнив, що попередньо зазнали руйнувань два приватні будинки. Постраждала одна цивільна особа.

Керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що ворог завдав по Чернігову потрійного ракетного удару. Під ударом опинилась житлова забудова. Одна людина загинула, є поранені. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Наслідки влучання у Чернігові Фото: Telegram / В'ячеслав Чаус

ЗС РФ "бавляться" з РЕБ

Громадський діяч Андрій Смолій припустив, що російські окупанти "бавляться РЕБом". Водночас він наголосив, що до повітряної тривоги треба ставитись серйозно, адже "можуть і пустити якийсь раз", тому закликав українців перебувати в укриттях.

У соцмережах з посиланням на моніторингові групи передали, що на заході країни фіксували рух цілей зі швидкістю 7500-8000 км/год. Згодом стало зрозуміло, що паралельно з пусками ракет "Іскандер-М"/Kn-23 з Курська працювали ворожі засоби РЕБ.

Нагадаємо, вночі на 3 січня регіони України атакували російські "Шахеди". На Київщині загинув чоловік, ще четверо осіб постраждали.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ проінформували, що ЗС РФ вночі запустили понад 90 дронів, і 60 з них вдалося збити. На Сумщині було пошкоджено уламками приватний будинок, а на Чернігівщині пошкоджень зазнали ангари й вантажівки.