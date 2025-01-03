РФ атакует Украину ударными "шахедами" и ракетами: в Киеве раздаются мощные взрывы
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что российские дроны долетели до левого берега Киева, где по ним работают силы ПВО.
К вечеру 3 января российские оккупационные войска совершили атаку, запустив по Украине ударные беспилотники типа "шахед". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Новые группы ударных БпЛА на севере Черниговщины движутся в юго-западном направлении", — говорилось в сообщении в 20:41.
После этого движение ударных БпЛА фиксировали в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Также об угрозе вражеских "шахедов" предупредили жителей Киевской и Черкасской областей.
Последнее обновление по движению российских дронов Воздушные силы сделали в 23:10, для Киева и Броваров.
А за час до этого предупредили другие регионы, а именно:
- БпЛА в Сумской области, в юго-западном направлении на Полтавщину;
- БпЛА на Черниговщине, движутся в сторону Киевщины;
- БпЛА на Полтавщине, курс — юго-западный.
В то же время ВС ВСУ несколько раз объявляли и ракетную опасность для различных регионов Украины и сообщали о пусках КАБ (управляемых авиационных бомб) тактической авиацией в Донецкой области.
О первом взрыве в Киеве корреспондент Фокуса сообщила в 23:20, а городской голова Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице силы ПВО работают по вражеским воздушным целям.
На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате российской атаки не было.
Напомним, в ночь со 2 на 3 января РФ запустила по территории Украины десятки ударных беспилотников типа "шахед".
Днем 3 января ВС РФ нанесли тройной удар по Чернигову.