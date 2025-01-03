РФ атакує Україну ударними "шахедами" та ракетами: у Києві лунають потужні вибухи

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що російські дрони долетіли до лівого берега Києва, де по них працюють сили ППО.

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Надвечір 3 січня російські окупаційні війська здійснили атаку, запустивши по Україні ударні безпілотники типу "шахед". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Нові групи ударних БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються у південно-західному напрямку", — йшлося у повідомленні о 20:41.

Після цього рух ударних БпЛА фіксували у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Також про загрозу ворожих "шахедів" попередили мешканців Київської та Черкаської областей.

Останнє оновлення щодо руху російських дронів Повітряні сили зробили о 23:10, для Києва та Броварів.

А за годину до цього попередили інші регіони, а саме:

БпЛА у Сумській області, в південно-західному напрямку на Полтавщину;

БпЛА на Чернігівщині, рухаються у бік Київщини;

БпЛА на Полтавщині, курс — південно-західний.

Водночас ПС ЗСУ кілька разів оголошували й ракетну небезпеку для різних регіонів Україні та повідомляли про пуски КАБ (керованих авіаційних бомб) тактичною авіацією на Донеччині.

Про перший вибух у Києві кореспондентка Фокусу повідомила о 23:20, а міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що у столиці сили ППО працюють по ворожих повітряних цілях.

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, у ніч з 2 на 3 січня РФ запустила по території України десятки ударних безпілотників типу "шахед".

Вдень 3 січня ЗС РФ завдали потрійного удару по Чернігову.