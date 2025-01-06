ЗС РФ атакували ударними дронами 7 областей України: де були прильоти

Армія РФ завдавала ударів БПЛА переважно по північній і центральній частині країни. Унаслідок вибуху в Київській області пошкоджено контактну мережу залізниці, через що поїзди затримуються.

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Російські війська в ніч на 6 січня атакували безпілотниками 7 областей України. Переважно удари завдавали по північній і центральній частині країни, повідомили Повітряні сили України в попередньому зведенні.

Рух ударних дронів спостерігався в західній частині Київської області, на півночі Черкаської, Чернігівської та Кіровоградської з постійною зміною курсу, у південній частині Дніпропетровщини та на схід від Кривого Рогу.

Сигнал повітряної тривоги в столиці пролунав о 1:43, у районі населених пунктів поруч помічали рух безпілотників. Ближче до ранку стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці в Київській області. Залізничники намагаються відновити її, повідомила "Укрзалізниця".

Час затримки поїздів опубліковано на сайті "УЗ".

Моніторингові канали уточнили кількість БПЛА: 2 у північній частині Чернігівської області, 1 пролетів повз Канів, ще по одному помітили в Олександрійському районі Кіровоградської області, у Криворізькому та Синельниківському районах Дніпропетровської області.

У Харківській області 2 БПЛА летіли в Лозівському районі західним курсом. Ще один дрон спостерігався в Полтавській області на межі Самарівського та Полтавського районів.

Ближче до 5:40 ранку додалася загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошували повітряну тривогу.

Фокус раніше писав про успішне застосування ЗСУ морських дронів з ракетами "повітря-повітря". Надводний флот армії РФ тепер не зможе залишатися на плаву у відкритому морі.

Нагадаємо, 1 січня, внаслідок атаки російських БПЛА на Київ загинув український нейробіолог Ігор Зима та його дружина. Науковець викладав в "Інституті біології та медицини" КНУ імені Тараса Шевченка.