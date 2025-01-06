ЗС РФ атакували ударними дронами 7 областей України: де були прильоти
Армія РФ завдавала ударів БПЛА переважно по північній і центральній частині країни. Унаслідок вибуху в Київській області пошкоджено контактну мережу залізниці, через що поїзди затримуються.
Російські війська в ніч на 6 січня атакували безпілотниками 7 областей України. Переважно удари завдавали по північній і центральній частині країни, повідомили Повітряні сили України в попередньому зведенні.
Рух ударних дронів спостерігався в західній частині Київської області, на півночі Черкаської, Чернігівської та Кіровоградської з постійною зміною курсу, у південній частині Дніпропетровщини та на схід від Кривого Рогу.
Сигнал повітряної тривоги в столиці пролунав о 1:43, у районі населених пунктів поруч помічали рух безпілотників. Ближче до ранку стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці в Київській області. Залізничники намагаються відновити її, повідомила "Укрзалізниця".
Час затримки поїздів опубліковано на сайті "УЗ".
Моніторингові канали уточнили кількість БПЛА: 2 у північній частині Чернігівської області, 1 пролетів повз Канів, ще по одному помітили в Олександрійському районі Кіровоградської області, у Криворізькому та Синельниківському районах Дніпропетровської області.
У Харківській області 2 БПЛА летіли в Лозівському районі західним курсом. Ще один дрон спостерігався в Полтавській області на межі Самарівського та Полтавського районів.
Ближче до 5:40 ранку додалася загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошували повітряну тривогу.
Фокус раніше писав про успішне застосування ЗСУ морських дронів з ракетами "повітря-повітря". Надводний флот армії РФ тепер не зможе залишатися на плаву у відкритому морі.
Нагадаємо, 1 січня, внаслідок атаки російських БПЛА на Київ загинув український нейробіолог Ігор Зима та його дружина. Науковець викладав в "Інституті біології та медицини" КНУ імені Тараса Шевченка.