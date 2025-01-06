ВС РФ атаковали ударными дронами 7 областей Украины: где были прилеты

Армия РФ наносила удары БПЛА преимущественно по северной и центральной части страны. В результате взрыва в Киевской области повреждена контактная сеть железной дороги, из-за чего поезда задерживаются.

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Российские войска в ночь на 6 января атаковала беспилотниками 7 областей Украины. Преимущественно удары наносились по северной и центральной части страны, сообщили Воздушные силы Украины в предварительной сводке.

Движение ударных дронов наблюдалось в западной части Киевской области, на севере Черкасской, Черниговской и Кировоградской с постоянной сменой курса, в южной части Днепропетровщины и восточнее Кривого Рога.

Сигнал воздушной тревоги в столице раздался в 1:43, в районе населенных пунктов рядом замечали движение беспилотников. Ближе к утру стало известно, что в результате вражеского обстрела повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области. Железнодорожники пытаются восстановить ее, сообщила "Укрзалізниця".

Время задержки поездов опубликован на сайте "УЗ".

Мониторинговые каналы уточнили количество БПЛА: 2 в северной части Черниговской области, 1 пролетел мимо Канева, еще по одному заметили в Александрийском районе Кировоградская области, в Криворожском и Синельниковском районах Днепропетровской области.

В Харьковской области 2 БПЛА летели в Лозовском районе западным курсом. Еще один дрон наблюдался в Полтавской области на границе Самаровского и Полтавского районов.

Ближе к 5:40 утра добавилась угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявляли ​​воздушную тревогу.

Фокус ранее писал об успешном применении ВСУ морских дронов с ракетами "воздух-воздух". Надводный флот армии РФ теперь не сможет оставаться на плаву в открытом море.

Напомним, 1 января, в результате атаки российских БПЛА на Киев погиб украинский нейробиолог Игорь Зима и его жена. Ученый преподавал в "Институте биологии и медицины" КНУ имени Тараса Шевченко.