ЗС РФ просунулися у Торецьку та ще 8 населених пунктах на Донеччині, — DeepState

Росіяни мають тактичні успіхи на Донбасі. Аналітики DeepState зафіксували просування ЗС РФ у деяких населених пунктах, зокрема у Торецьку.

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Російська окупаційна армія просунулася у низці населених пунктів на Донбасі. Про це повідомили аналітики DeepState.

Як зазначається, ворог просунувся в Торецьку, Оріхово-Василівці, Ясеновому, Зеленому, біля Воздвиженки, Надеждинки, Лисівки, Солоного та Великої Новосілки.

Інформація від Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб повідомляє, що на Торецькому напрямку окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Диліївки.

Найбільша ж активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське на Покровському напрямку. Українські бійці мужньо тримають рубежі, відбивши вже 52 ворожих атаки, одинадцять боєзіткнень тривають.

Загалом на фронті з початку доби зафіксовано 157 бойових зіткнень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська повністю захопили місто Курахове у Донецькій області. Також, як повідомляли аналітики DeepState, росіяни просунулися біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

Фокус також писав, що російські окупанти з кожним днем все ближче підбираються до Покровська Донецької області. До околиць міста їм залишилося приблизно два кілометри.