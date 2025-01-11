ВС РФ продвинулись в Торецке и еще 8 населенных пунктах Донецкой области, — DeepState

Россияне имеют тактические успехи на Донбассе. Аналитики DeepState зафиксировали продвижение ВС РФ в некоторых населенных пунктах, в частности в Торецке.

Related video

Российская оккупационная армия продвинулась в ряде населенных пунктов на Донбассе. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Как отмечается, враг продвинулся в Торецке, Орехово-Васильевке, Ясеново, Зеленом, возле Воздвиженки, Надеждинки, Лысовки, Соленого и Большой Новоселки.

Информация от Генштаба ВСУ

Генеральный штаб сообщает, что на Торецком направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Дилиевки.

Наибольшая же активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское на Покровском направлении. Украинские бойцы мужественно держат рубежи, отбив уже 52 вражеских атаки, одиннадцать боестолкновений продолжаются.

Всего на фронте с начала суток зафиксировано 157 боевых столкновений.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска полностью захватили город Курахово в Донецкой области. Также, как сообщали аналитики DeepState, россияне продвинулись возле Андреевки, Соленого и Новоселки.

Фокус также писал, что российские оккупанты с каждым днем все ближе подбираются к Покровску Донецкой области. До окраин города им осталось примерно два километра.