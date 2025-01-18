ВС РФ ударом баллистики изуродовали собор УПЦ (МП) в Запорожье (фото)

Обломками повреждена крыша сооружения, посечены окна и изуродованы учебные комнаты. Верующие собрались на территории храма и собирают обломки.

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Российские оккупанты во время утренней атаки по Запорожью 18 января изуродовали одно из религиозных сооружений в городе, которое принадлежит Украинской православной церкви (МП). Об этом сообщает "5 редакция".

Так, в результате атаки существенные разрушения претерпел Свято-Андреевский кафедральный собор, который был создан благодаря усилиям экс-нардепа, совладельца ОАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева для жителей Шевченковского района и работников завода "Мотор Сич".

Свято-Андреевский кафедральный собор

Обломками повреждена крыша сооружения, купол, перекрытия, посечены окна и изуродованы учебные комнаты.

Сейчас верующие собрались на территории храма и собирают обломки.

Как пишет издание, к счастью, обошлось без погибших.

Напомним, что 18 января ВС РФ нанесли удар по Запорожью двумя баллистическими ракетами. Враг ударил по центру областного центра. Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт.

17 января РФ нанесла удары баллистическими ракетами по городу Кривой Рог. Разрушено здание местного авиаколледжа КРАУС, известно о 5 погибших.