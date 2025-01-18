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ЗС РФ ударом балістики понівечили собор УПЦ (МП) в Запоріжжі (фото)

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Свято-Андріївський кафедральний собор

Уламками пошкоджено дах споруди, посічено вікна та понівечено навчальні кімнати. Віряни зібралися на території храму і збирають уламки.

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Російські окупанти під час ранкової атаки по Запоріжжю 18 січня понівечили одну з релігійних споруд в місті, яка належить Українській православній церкві (МП). Про це повідомляє "5 редакція".

Так, внаслідок атаки суттєвих руйнувань зазнав Свято-Андріївський кафедральний собор, який був створений завдяки зусиллям екснардепа, співвласника ВАТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва для жителів Шевченківського району та працівників заводу "Мотор Січ".

Свято-Андріївський кафедральний собор Fullscreen
Свято-Андріївський кафедральний собор

Уламками пошкоджено дах споруди, купол, перекриття, посічено вікна та понівечено навчальні кімнати.

Зараз віряни зібралися на території храму і збирають уламки.

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Як пише видання, на щастя, обійшлося без загиблих.

Нагадаємо, що 18 січня ЗС РФ завдали удару по Запоріжжю двома балістичними ракетами. Ворог ударив по середмістю обласного центру. Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

17 січня РФ завдала ударів балістичними ракетами по місту Кривий Ріг. Зруйновано будівлю місцевого авіаколеджу КРАУС, відомо про 5 загиблих.