РФ зранку атакувала балістикою Київ та Запоріжжя: є загиблі та руйнування (фото)

За оперативними даними внаслідок ворожого удару по Києву загинули люди — збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста. Відомо також про 10 постраждалих у Запоріжжі

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Російські окупанти в ніч проти 18 січня та вранці атакували балістичними ракетами Київ та Запоріжжя. Внаслідок атаки є загиблі мирні жителі та руйнування. Про це повідомили в Київській та Запорізькій ОВА.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, противник атакував регіони України 39 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також застосував чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які запускали із Воронезької та Брянської області областей РФ.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — повідомили в ПС.

Балістична атака на Київ

Близько 12 години ночі в Києві пролунала повітряна тривога. Вона тривала з невеликими перервами фактично усю ніч. Для атаки ворог застосував ракети "Іскандер" та безпілотники. У місті працювала протиповітряна оборона.

За оперативними даними внаслідок ворожого удару по Києву загинули люди — збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста. На цей час відомо про трьох загиблих. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін.

Наслідки ворожої атаки

Зафіксовано також падіння уламків в Деснянському районі столиці. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

На Оболоні по ворожих БпЛА працювали сили ППО.

"Займання в Шевченківському районі. Нежитлова будівля. Всі підрозділи прямують на місце. Також у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", — проінформував міський голова Віталій Кличко.

Станція метро "Лукʼянівська".

У Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання. Ремонтні бригади прямують на місце.

Балістична атака на Запоріжжя

Близько 06:28 в Запоріжжі пролунали вибухи. Ворог атакував місто двома балістичними ракетами. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав удар по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо є поранені. Більше інформації — згодом", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Згодом він додав, що ворог ударив по середмістю обласного центру. Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

"До 6 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу. На місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги", — проінформував голова ОВА.

Станом на 09:00 ранку вже відомо про 10 постраждалих. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані — їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані.

Нагадаємо, що 17 січня РФ завдала ударів балістичними ракетами по місту Кривий Ріг. Зруйновано навчальний заклад, відомо про 5 загиблих.