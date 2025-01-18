РФ утром атаковала баллистикой Киев и Запорожье: есть погибшие и разрушения (фото)

По оперативным данным в результате вражеского удара по Киеву погибли люди — сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе города. Известно также о 10 пострадавших в Запорожье

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Российские оккупанты в ночь на 18 января и утром атаковали баллистическими ракетами Киев и Запорожье. В результате атаки есть погибшие мирные жители и разрушения. Об этом сообщили в Киевской и Запорожской ОГА.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, противник атаковал регионы Украины 39 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, а также применил четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, которые запускали из Воронежской и Брянской области областей РФ.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 в Киевской области и 24-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях. 14 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий)", — сообщили в ПС.

Баллистическая атака на Киев

Около 12 часов ночи в Киеве прозвучала воздушная тревога. Она продолжалась с небольшими перерывами фактически всю ночь. Для атаки враг применил ракеты "Искандер" и беспилотники. В городе работала противовоздушная оборона.

По оперативным данным в результате вражеского удара по Киеву погибли люди — сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе города. В настоящее время известно о трех погибших. Частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод.

Последствия вражеской атаки

Зафиксировано также падение обломков в Деснянском районе столицы. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

На Оболони по вражеским БпЛА работали силы ПВО.

"Возгорание в Шевченковском районе. Нежилое здание. Все подразделения направляются на место. Также в Шевченковском районе выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома. Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", — проинформировал городской голова Виталий Кличко.

Станция метро "Лукьяновская".

В Шевченковском районе также поврежден трубопровод водоснабжения. Ремонтные бригады направляются на место.

Баллистическая атака на Запорожье

Около 06:28 в Запорожье прогремели взрывы. Враг атаковал город двумя баллистическими ракетами. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. Предварительно есть раненые. Больше информации — позже", — написал он в своем телеграм-канале.

Впоследствии он добавил, что враг ударил по центру областного центра. Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт.

"До 6 человек возросло количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью. Одна женщина в тяжелом состоянии. Еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие в больнице. Медики оказывают необходимую помощь. На месте попаданий работают пять бригад скорой помощи", — проинформировал председатель ОГА.

По состоянию на 09:00 утра уже известно о 10 пострадавших. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара. 8 человек госпитализированы — им от 28 до 69 лет. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.

Напомним, что 17 января РФ нанесла удары баллистическими ракетами по городу Кривой Рог. Разрушено учебное заведение, известно о 5 погибших.