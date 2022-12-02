"Речь не идет о передаче": министр культуры разъяснил ситуацию вокруг Киево-Печерской Лавры

По словам Александра Ткаченко, регистрация нового юридического лица ПЦУ на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" автоматически не создает новых имущественных прав.

Related video

Киево-Печерскую Лавру на сегодняшний момент не готовят к передаче Православной Церкви Украины. Об этом написал министр культуры Александр Ткаченко на своей официальной странице в Фейсбуке.

"Должен прояснить ситуацию относительно информации, которая сейчас распространяется информационным пространством о якобы передачи Киево-Печерской Лавры ПЦУ. Пока речь не идет о передаче", — написал министр.

По словам Ткаченко, состоялась только регистрация юридического лица ПЦУ на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в монастыре, который находится напротив территории Верхней Лавры и входит в ведение заповедника.

Также глава профильного министерства особо подчеркнул тот факт, что регистрация нового юридического лица не создает новых имущественных прав. Церковь Феодосия Печерского и корпуса в пределах стен вокруг нее находились в пользовании ПЦУ и до регистрации в нем нового юридического лица ПЦУ.

Кроме того, Ткаченко напомнил, что собственность всей Киево-Печерской Лавры находится во владении государства, но обременена соглашениями заключенными в разные времена и на разных условиях.

Соответствуют ли эти соглашения букве закона, уже в ближайшее время по решению СНБО будет разбираться Кабмин.

Фокус ранее писал, что Киево-Печерская Лавра зарегистрирована как монастырь в составе ПЦУ. В пятницу, 2 декабря, ведомости об юридическом лице, который входит в структуру ПЦУ, были внесены в Единый государственный реестр.

Напомним, что 2 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата на территории страны. Своим указом глава государства поручил подготовить законопроект о невозможности работы духовных организаций, связанных с центрами влияния из России.