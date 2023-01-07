"Мы уже добились моральной победы": о чем Епифаний говорил во время службы в Лавре (видео)

Во время исторической службы в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры митрополит ПЦУ провел параллели между историей Рождества в христианстве и полномасштабной войной России против Украины.

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В лаврском Успенском соборе проходит историческое событие. Впервые ПЦУ проводит рождественскую службу на территории Киево-Печерской Лавры. Возглавляет богослужение предстоятель ПЦУ Епифаний, который напомнил во время службы о войне с Россией. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Накануне Православная церковь Украины получила разрешение на аренду от исторического заповедника, который находится в собственности государства. Ранее богослужения в Успенском соборе проводила лишь УПЦ Московского патриархата.

[ + – ] Трансляция из Успенского собора в Лавре

Во время службы Епифаний сказал, что праздник Рождества Христова "побуждает к борьбе со злом, грехом, тьмой века сего, и без победы в этой борьбе не достигнуть настоящего мира".

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в своей проповеди провел параллели между историей Рождества в христианстве и полномасштабной войной России против Украины.

"Эти рассуждения особенно отдаются в наших сердцах во время тяжелых испытаний войной, которые переживает наш украинский народ. Мы не желали этой войны. Более трех десятилетий назад мы вырвались из многовекового рабства, свергли иго, стали независимыми, начали строительство собственного суверенного государства. Те, кто держал нас в неволе, не могли стерпеть наших достижений и успеха. Дьявольские злоба и зависть побудили их начать войну, но в ней они обязательно потерпят поражение, ведь правда на нашей стороне", – сказал он.

Глава ПЦУ напомнил, что Украину поддерживает весь мир в ее борьбе против оккупантов.

"Мы уже добились моральной победы, ведь все люди доброй воли осуждают акты геноцида, террор и многочисленные военные преступления, которые российская империя зла совершает на нашей земле", — сказал Епифаний.

Во время службы глава ПЦУ не забыл об украинских военных, жителях оккупированных территорий, тех, кто находится в плену, тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны, а также тех, "кто во время тяжелых испытаний войной помогают нуждающимся".

"Самые теплые молитвы и самые сердечные пожелания сегодня раздаются для наших новейших героев. Вспомним также и наших братьев и сестер, вынужденных отмечать праздники в неволе, на временно оккупированных украинских землях. Вспомним наших военных и гражданских пленных и других несправедливо заключенных и попросим Господа для них защиты и быстрого освобождения", – сказал Епифаний.

Чтобы попасть на рождественскую службу, прихожанам пришлось предъявлять документы. Вокруг Лавры был предусмотрительно выставлен полицейский кордон и организована проверка документов.

Напомним, ранее министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что Комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской Лавре от Украинской Православной Церкви к государству завершила работу. Таким образом, два храма на территории Лавры официально забрали из пользования УПЦ МП.

"Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этого принципа мы и будем придерживаться в дальнейшем", — подчеркнул министр.