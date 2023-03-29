Подали иск в суд: в УПЦ МП придумали, как остаться в Киево-Печерской Лавре

По словам наместника Лавры митрополита Павла, у духовенства УПЦ МП был долгосрочный контракт на пребывание в Киево-Печерской Лавре и его нельзя расторгнуть во время военного положения.

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Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что он вместе с духовенством УПЦ МП имеет право остаться на территории заповедника и не планирует его покидать. По его словам, представители церкви подали в суд и до окончания рассмотрения дела будут оставаться в Лавре. Об этом Павел Лебедь сказал в комментарии изданию "Украинская правда" 29 марта.

По его словам, у духовенства УПЦ МП был долгосрочный контракт на пребывание в Киево-Печерской Лавре и его нельзя расторгнуть во время военного положения.

"Во вторник пришло письмо о том, что 30 числа из храма преподобного Агапита начнется "переход" Лавры государству. Закон на нашей стороне. Мы останемся в Лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени", — сказал он журналистам.

Митрополит Павел добавил, что представителям УПЦ МП предложили "компромисс", который предусматривает, что из Лавры должны выехать он, блаженнейший Онуфрий и семинария.

"Я сказал, что с креста не сходят, с креста снимают. Мы не нуждаемся в таких "компромиссах". Они хотят забрать нашу Лавру, Почаевскую, и перейти к женским монастырям", — заявил наместник Лавры.

Согласно Единому государственному реестру судебных решений, в Хозяйственный суд Киева поступил иск от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/Мужского монастыря/УПЦ МП. Представители церкви подали иск к Национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра" и требуют признать недействительным отказ от договора с УПЦ МП.

Напомним, 29 марта — последний день, когда УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру. По словам священнослужителя отца Павла, все представители УПЦ МП являются украинцами и поэтому считает "религиозное противостояние" внутри страны большой ошибкой.

27 марта СМИ писали, что в Киево-Печерской лавре со стен начали пропадать иконы. Некоторые священники УПЦ МП заявили, что будут вывозить с территории заповедника все, кроме мощей.