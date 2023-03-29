Подали позов до суду: в УПЦ МП вигадали, як залишитись у Києво-Печерській Лаврі

За словами намісника Лаври митрополита Павла, духовенство УПЦ МП мало довгостроковий контракт на перебування в Києво-Печерській Лаврі і його не можна розірвати під час воєнного стану.

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Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що він разом із духовенством УПЦ МП має право залишитися на території заповідника та не планує його залишати. За його словами, представники церкви подали до суду і до закінчення розгляду справи залишатимуться у Лаврі. Про це Павло Лебідь сказав у коментарі "Українській правді" 29 березня.

За його словами, духовенство УПЦ МП мав довгостроковий контракт на перебування в Києво-Печерській Лаврі і його не можна розірвати під час воєнного стану.

"У вівторок надійшов лист про те, що 30 числа з храму преподобного Агапіта розпочнеться "перехід" Лаври державі. Закон на нашій стороні. Ми залишимося в Лаврі до закінчення судового розгляду. У нас довгостроковий контракт, який не можна розірвати під час воєнного часу", — сказав він журналістам.

Митрополит Павло додав, що представникам УПЦ МП запропонували "компроміс", який передбачає, що з Лаври мають виїхати він, блаженніший Онуфрій та семінарія.

"Я сказав, що з хреста не сходять, з хреста знімають. Ми не потребуємо таких "компромісів". Вони хочуть забрати нашу Лавру, Почаївську, і перейти до жіночих монастирів", — заявив намісник Лаври.

Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічого монастиря/УПЦ МП. Представники церкви подали позов до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" та вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

Нагадаємо, 29 березня — останній день, коли УПЦ МП має залишити Києво-Печерську лавру. За словами священнослужителя отця Павла, всі представники УПЦ МП є українцями й тому вважають "релігійне протистояння" всередині країни великою помилкою.

27 березня ЗМІ писали, що у Києво-Печерській лаврі зі стін почали пропадати ікони. Деякі священники УПЦ МП заявили, що вивозитимуть із території заповідника все, окрім мощей.