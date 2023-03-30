"Брутальное поведение": Минкульт обратился в полицию из-за недопущения комиссии в Лавру

По словам министра Александра Ткаченко, 31 марта представители ведомства снова придут на территорию монастыря. Тем временем в полиции начали уголовное производство по факту препятствования журналисткой деятельности.

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Министерство культуры и информационной политики подало заявление в полицию из-за того, что представители УПЦ МП заблокировали работу комиссии на территории Киево-Печерской лавры. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил глава МКИП Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Министр отметил, что из-за "физических препятствий со стороны УПЦ МП" комиссия МКИП по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать работу сегодня.

"Представители Монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, которые входят в состав комиссии, не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована. К тому же, многочисленные неизвестные лица препятствовали попаданию членов комиссии внутрь здания", — написал Ткаченко.

Вместе с тем 30 марта в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Киеве сообщили, что открыли уголовное производство по факту препятствования журналисткой деятельности.

"В Печерское управление полиции обратились представители средств массовой информации с заявлением о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Заявители сообщили, что во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора. Видео этого инцидента также опубликовали Telegram-каналы", — говорится в пресс-релизе.

Производство открыли по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Напомним, 30 марта в СМИ появилась информация о том, что комиссию Минкульта не пустили в Лавру. Комиссия Минкульта должна была сопровождать передачу государству корпусов на территории Лавры, которые были в пользовании УПЦ МП. Всего таких объектов 79. По данным журналистов, сторонники Московского патриархата, раздавали людям листовки, в которых было написано о "незаконности выселения монахов".

Настоятель Лавры, митрополит Павел (Лебедь) сказал прихожанам, что комиссия якобы "ни в коем случае не может работать". Также он пригрозил "побить палкой" камеры журналистов, которые пришли освещать происходящее в храме.

Напомним, 29 марта в СНБО напоминали, что Киево-Печерская лавра – это государственный музей, поэтому его судьбу решают власти Украины, однако насильно выгонять монахов не будут.

Также напомним, 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московского патриархата) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта текущего года.