"Это не отель": силой УПЦ МП из Киево-Печерской лавры никто не выгонит, — Данилов (видео)

Секретарь СНБО заявил, что Киево-Печерская лавра является собственностью государства. Ее нужно освободить в соответствии с нормативно-правовыми документами.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что насильно выгонять монахов и священников УПЦ (МП) из Киево-Печерской лавры никто не будет. Никаких провокаций, которые планирует ФСБ РФ на территории заповедника, Украина не допустит. Об этом он рассказал во время эфира на телемарафоне 29 марта.

По словам Данилова, законы Украины должны исполняться всеми.

"Это ведь не выселение, это не отель. Это собственность нашего государства, которая должна быть освобождена, согласно существующим нормативно-правовым документам. Если кто-то считает, что он имеет право не исполнять законы нашей страны, он глубоко ошибается", — сказал Данилов.

Он сказал, что никто не собирается применять силу для того, чтобы УПЦ (МП) не оставалась на территории лавры. Все монахи и священники сами должны уйти.

"Они сами оттуда потихоньку уйдут. Ничего страшного в этом нет. Я понимаю, что привыкли до определенных условий. Кому-то там было комфортно, но для нас это вопрос национальной безопасности", — отметил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что работа российский церкви в Украине недопустима. Он сказал, что с 1991-го года все ее"терпели", но после полномасштабного вторжения РФ необходимо прекратить деятельность тех священнослужителей, которые работают на оккупантов.

"Речь не идет о всех, но количество, которое там было (в УПЦ МП, — ред.), куда больше, чем в других церквях", — сказал Данилов.

Данилов о выселении УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Напомним, что 29 марта монахи УПЦ (МП) отказались покидать Киево-Печерскую Лавру. По словам спикера Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Климента, для работы комиссии, которая должна начать процесс приема передачи помещений на территории Лавры, не получено соответсвующее решение суда.

Кроме того, УПЦ наказала архимандрита Печерской лавры, который перешел в ПЦУ. По версии Украинской православной церкви, священнослужитель нарушил правила и устав, поэтому его отстранили от службы.