"Це не готель": силою УПЦ МП із Києво-Печерської лаври ніхто не вижене, — Данілов (відео)

Секретар РНБО заявив, що Києво-Печерська лавра є власністю держави. Її потрібно звільнити відповідно до нормативно-правових документів.

Related video

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що насильно виганяти ченців і священиків УПЦ (МП) із Києво-Печерської лаври ніхто не буде. Жодних провокацій, які планує ФСБ РФ на території заповідника, Україна не допустить. Про це він розповів під час ефіру на телемарафоні 29 березня.

За словами Данілова, закони України мають виконуватися сіма.

"Адже це не виселення, це не готель. Це власність нашої держави, яка має бути звільнена, згідно з наявними нормативно-правовими документами. Якщо хтось вважає, що він має право не виконувати закони нашої країни, він глибоко помиляється", — сказав Данілов.

Він сказав, що ніхто не має наміру застосовувати силу для того, щоб УПЦ (МП) не залишалася на території лаври. Усі ченці та священики самі повинні піти.

"Вони самі звідти потихеньку підуть. Нічого страшного в цьому немає. Я розумію, що звикли до певних умов. Комусь там було комфортно, але для нас це питання національної безпеки", — зазначив секретар РНБО.

Данілов зазначив, що робота російської церкви в Україні є неприпустимою. Він сказав, що з 1991 року всі її "терпіли", але після повномасштабного вторгнення РФ необхідно припинити діяльність тих священнослужителів, які працюють на окупантів.

"Не йдеться про всіх, але кількість, яка там була (в УПЦ МП, — ред.), куди більша, ніж в інших церквах", — сказав Данілов.

Данілов про виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври

Нагадаємо, що 29 березня ченці УПЦ (МП) відмовилися залишати Києво-Печерську лавру. За словами речника Української православної церкви Московського патріархату митрополита Климента, для роботи комісії, яка має розпочати процес передачі приміщень на території лаври, не отримано відповідного рішення суду.

Крім того, УПЦ покарала архімандрита Печерської лаври, який перейшов до ПЦУ. За версією Української православної церкви, священнослужитель порушив правила та статут, тому його усунули від служби.