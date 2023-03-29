"Ухилення у розкол": УПЦ покарала архімандрита Печерської лаври, який перейшов у ПЦУ

За версією Української православної церкви, священнослужитель порушив правила та статут, тому його усунули від служби.

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Українська православна церква (МП) наклала заборону на священнослужіння для архімандрита Авраамія, який перейшов до Православної церкви України та став виконувачем обов'язків намісника Києво-Печерської лаври. Про це в середу, 29 березня, повідомили в синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ.

Згідно з повідомленням, настоятеля монастиря покарали "за ухилення у розкол і грубе порушення присяги священнослужителя".

"За дії, які порушують 10, 11 та 39-е правила святих Апостолів, 2-е правило Антіохійського Собору, указом блаженнішого митрополита Київського та всієї України Онуфрія від 29 березня 2023 року архімандрит Аврамій (Лотиш) забороняється у священстві таїнств", — ідеться в пресрелізі.

Архімандрит Печерської лаври з УПЦ МП перейшов до ПЦУ

29 березня повідомлялося, що архімандрит Авраамій (Лотиш) призначений виконувачем обов'язків намісника Києво-Печерської лаври згідно з рішенням митрополита Православної церкви України Епіфанія.

Авраамій виступив зі зверненням, у якому заявив, що він, бувши членом Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври при Українській православній церкві (МП), звернувся до митрополита ПЦУ з проханням затвердити його в числі братії в складі монастиря Православної Церкви України. Єпіфаній задовольнив прохання священнослужителя.

Нагадаємо, 29 березня кореспондент Фокуса розповів, що відбувалося в Києво-Печерській лаврі в день "виселення".

Раніше, 28 березня, ПЦУ створила свою релігійну організацію в Почаївській лаврі й озвучила прохання до влади передати їм під монастир Києво-Печерську лавру.

Також нагадаємо, 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" попередив Українську православну церкву (Московський патріархат) про розірвання договору про використання Нижньої лаври з 29 березня поточного року.