"Останній молебень УПЦ": що відбувалось у Києво-Печерській лаврі в день "виселення" (репортаж)

"Ми українці", "священників з паспортами РФ треба судити, але не чіпати всю церкву", "без суду рішення про виїзд ченців незаконне" — такі тези лунали 29 березня від представників духовенства УПЦ. Кореспондент Фокуса подивився, як віряни та священнослужителі зібрались "захищати" монастирський комплекс від виселення.

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О 9 годині ранку на вході в Києво-Печерську лавру двоє поліцейських перед шлагбаумом перевіряють по списках поодинокі автівки, що вʼїжджають на територію монастирського комплексу. Несподівано церковні дзвони починають вибивати гімн України — мелодія впізнається відразу, хоч і лунає в такому неочікуваному виконанні. Втім, гімн видзвонюють не в Лаврі — він доноситься зі Свято-Феодосіївського монастиря Православної церкви України, що стоїть навпроти.

На території Лаври вірян зібралось дуже багато, всі розосередилися по різних церквах. Проте жодне з приміщень не може вмістити таку велику кількість парафіян, тому люди залишаються на дворі, де вранішня молитва лунає через колонки.

"Головне, щоб люди приходили. Виселяти нікого не будуть", — говорять між собою дві жінки, які направляються до храму.

"Велике виселення" монахів з Києво-Печерської лаври — головна тема сьогодні, тому будь-яка розмова так чи інакше обертається навколо цього.

Українська громада заздалегідь готувалась до гучного виселення ченців з території Лаври

Вчора, 28 березня, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов вчергове нагадав, що 29 березня УПЦ має повністю звільнити монастирський комплекс. Але за тиждень до цього митрополит церкви Павло (Лебідь) попередив, що ченці не збираються виїжджати з території Лаври. І прихильники УПЦ масово зібрались сьогодні, щоб підтримати духовенство.

"Ми українці": основні тези духовенства УПЦ

До Лаври зʼїхалась не тільки паства, біля церков збираються і священники з регіонів. Зазвичай на території монастирського комплексу з журналістами спілкуються неохоче, але сьогодні зробили виняток: представники УПЦ радо дають коментарі ЗМІ, намагаючись пояснити, чому виганяти ченців — це погана ідея. Всі священники, хто готовий був говорити з кореспонденткою Фокуса, розмовляли виключно українською мовою.

"Таке протистояння — це помилка. Ми українці, ми любимо Україну", — емоційно відповідає на питання отець Петро. Він запевняє, що не підтримує тих священників, в кого знайшли російські паспорти ("під час війни це неправильно"), але підкреслює, що в нього є книги російських письменників — Достоєвського і Гоголя, і він не збирається їх "палити".

Отець Серафим, який закінчив духовну семінарію у Києво-Печерській лаврі, вважає рішення про виселення ченців несправедливим.

"В будь-якій державній структурі, в тій самій СБУ, скільки було виявлено колаборантів! Ми ж нічого не маємо проти — якщо дійсно виявляють [священників з російськими паспортами], то ми нікого не захищаємо, ми тільки за те, щоб був суд. І якщо людина винна — байдуже, священник чи не священник, нашої церкви чи ні — то повинна нести покарання", — наголошує представник УПЦ.

Отець Сергій — священнослужитель-переселенець, який виїхав із Сєвєродонецька після окупації — погоджується з тим, що нести відповідальність повинні лише ті, в кого знайшли паспорти країни-агресора та пропагандистську літературу.

"Семья не без урода" — є така приказка. В кожній церкві бувають такі", — впевнений він.

В церквах Лаври 29 березня ніде було яблуку впасти — віряни приїхали підтримувати духовенство

За словами священника, представники УПЦ та ПЦУ цілком можуть ладнати один з одним, без жодних скандалів.

"Свого часу я служив у Вінницькій єпархії, разом з батюшкою ПЦУ — отцем Олександром. І що нам з ним ділити? А нас розділяють, роздирають, в нас бачать ворогів. Ну давайте 8 мільйонів наших парафіян виселимо до Росії, виженемо їх туди, а хто тут залишиться?" — нервує отець Сергій.

Отець Дмитро, що приїхав підтримати духовенство Лаври з Дніпра, в розмові з іноземними журналістами підкреслює, що особисто допомагає українській армії, тому обвинувачення в тому, що всі священники УПЦ — запроданці, його ображають. Рішення про виселення ченців він вважає незаконним.

"Монахи все це будували, а їм просто прислали повідомлення, що їх виселятимуть. Не було ані рішення суду, нічого. Як це? Треба ж якось законно", — коментує він.

Якщо зібрати всі тези священників докупи, то можна виокремити загальні думки, що лунали майже в кожній розмові:

Так, є священники УПЦ з російськими паспортами, але треба судити кожного з них, і не обвинувачувати всю церкву та духовенство через такі випадки; Люди з російськими паспортами є не тільки в УПЦ, їх можна знайти в СБУ чи Верховній Раді; Священники "будували" Лавру — мається на увазі, що після набуття незалежності Україною духовенство вкладало гроші в розбудову і відновлення церков на території комплексу; Священники УПЦ — українці, люблять Україну і допомагають українській армії; "8 мільйонів парафіян УПЦ" — теж українці, тому таке рішення порушує їх права як вірян і громадян України також.

Гуманітарка для військових

Після опівдня, коли "останній молебень", як його прозвали журналісти, закінчується, люди масово залишають територію Лаври. По дорозі заходять в церковні трапезні — випити гарячого чаю або зʼїсти пісного борщу. Поліцейські ретельно перевіряють кожну автівку, що виїжджає — заглядають в багажники. Вочевидь, таким чином намагаються запобігти вивезенню ікон.

Водночас до Воскресенської церкви УПЦ підʼїжджає бусік, з якого виходить група військових. Це бійці трьох підрозділів ЗСУ із Бахмутського напрямку. Вони швидко заходять всередину і зупиняються півколом перед вівтарем. До них звертається військовий капелан, який розказує, що церковна громада зібрала гроші на благодійних ярмарках — приблизно 500 тисяч гривень тільки в Києві, на ці кошти закупили медичні засоби та амуніцію, які тепер передають захисникам.

Передача гуманітарної допомоги військовим від УПЦ

Капелан одного з підрозділів, отець Олексій розказує, що передачу гуманітарної допомоги українським воїнам не спеціально призначили саме на 29 березня, а так зійшлось.

"Просто до цього часу якраз була зібрана вся допомога, і сьогодні у представників підрозділів також була можливість приїхати сюди", — пояснює він.

Втім, один з бійців зі 128-ї окремої бригади ТрО в розмові з Фокусом розказав, що ніхто з військових не знав, куди вони їдуть — просто був наказ від командирів. Сам він запевнив, що вважає виселення ченців з комплексу справедливим і законним.

"Лавра повинна належати народові України", — наголосив військовий.

Нагадаємо, у коментарі "Українській правді" намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що він разом із духовенством УПЦ МП має право залишитися на території заповідника та не планує його залишати. За його словами, представники церкви подали до суду і до закінчення розгляду справи залишатимуться у Лаврі.