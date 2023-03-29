"Последний молебен УПЦ": что происходило в Киево-Печерской лавре в день "выселения" (репортаж)

"Мы украинцы", "священников с паспортами РФ надо судить, но не трогать всю церковь", "без суда решение о выезде монахов незаконно" — такие тезисы звучали 29 марта от представителей духовенства УПЦ. Корреспондент Фокуса посмотрел, как верующие и священнослужители собрались "защищать" монастырский комплекс от выселения.

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В 9 часов утра на входе в Киево-Печерскую лавру двое полицейских перед шлагбаумом проверяют по спискам одиночные автомобили, въезжающие на территорию монастырского комплекса. Неожиданно церковные колокола начинают вызванивать гимн Украины — мелодия узнается сразу, хоть и звучит в столь неожиданном исполнении. Однако гимн слышен не из Лавры — он доносится из стоящего напротив Свято-Феодосеевского монастыря Православной церкви Украины.

На территории Лавры верующих собралось очень много, все рассредоточились по разным церквям. Однако ни одно из помещений не может вместить такое большое количество прихожан, поэтому люди остаются во дворе, где утренняя молитва раздается через колонки.

"Главное, чтобы люди приходили. Выселять никого не будут", — разговаривают между собой две женщины, направляющиеся к храму.

"Большое выселение" монахов из Киево-Печерской лавры – главная тема сегодня, поэтому любой разговор так или иначе оборачивается вокруг этого.

Украинская община заранее готовилась к громкому выселению монахов из Лавры

Вчера, 28 марта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в очередной раз напомнил, что 29 марта УПЦ должна полностью освободить монастырский комплекс. Но за неделю до этого митрополит церкви Павел (Лебедь) предупредил, что монахи не собираются уезжать с территории Лавры. И приверженцы УПЦ массово собрались сегодня, чтобы поддержать духовенство.

"Мы украинцы": основные тезисы духовенства УПЦ

В Лавру съехалось не только паства, возле церквей собираются и священники из регионов. Обычно на территории монастырского комплекса с журналистами общаются неохотно, но сегодня сделали исключение: представители УПЦ активно раздают комментарии СМИ, пытаясь объяснить, почему выгонять монахов — это плохая идея. Все священники, кто готов был говорить с корреспонденткой Фокуса, общались исключительно на украинском языке.

"Такое противостояние — это ошибка. Мы украинцы, мы любим Украину", — эмоционально отвечает на вопрос отец Петр. Он уверяет, что не поддерживает тех священников, у кого нашли российские паспорта ("во время войны это неправильно"), но подчеркивает, что у него есть книги русских писателей — Достоевского и Гоголя, и он не собирается их "сжигать".

Отец Серафим, закончивший духовную семинарию в Киево-Печерской лавре, считает решение о выселении монахов несправедливым.

"В любой государственной структуре, в том же самом СБУ, сколько было обнаружено коллаборантов! Мы ведь ничего не имеем против — если действительно обнаруживают [священников с российскими паспортами], то мы никого не защищаем, мы только за то, чтобы был суд. И если человек виноват — без разницы, священник или не священник, нашей церкви или нет, — то должен нести наказание", — отмечает представитель УПЦ.

Отец Сергей — священнослужитель-переселенец, выехавший из Северодонецка после оккупации, — соглашается с тем, что нести ответственность должны только те, у кого нашли паспорта страны-агрессора и пропагандистскую литературу.

"Семья не без урода" — есть такая поговорка. В каждой церкви бывают такие", — уверен он.

В церквях Лавры 29 марта негде было упасть яблоку — верующие приехали поддерживать духовенство

По словам священника, представители УПЦ и ПЦУ вполне могут ладить друг с другом, без скандалов.

"В свое время я служил в Винницкой епархии, вместе с батюшкой ПЦУ — отцом Александром. И что нам с ним делить? А нас разделяют, раздирают, в нас видят врагов. Ну давайте 8 миллионов наших прихожан выселим в Россию, выгоним их туда, а кто здесь останется?" — нервничает отец Сергей.

Приехавший поддержать духовенство Лавры отец Дмитрий из Днепра в разговоре с иностранными журналистами подчеркивает, что лично помогает украинской армии, поэтому обвинение в том, что все священники УПЦ — предатели, его оскорбляют. Решение о выселении монахов он считает незаконным.

"Монахи все это строили, а им просто прислали сообщения, что их будут выселять. Не было ни решения суда, ничего. Как это? Надо как-то законно", — комментирует он.

Если собрать все тезисы священников вместе, то можно выделить общие мысли, звучавшие почти в каждом разговоре:

Да, есть священники УПЦ с российскими паспортами, но надо судить каждого из них, и не обвинять всю церковь и духовенство из-за таких случаев; Люди с российскими паспортами есть не только в УПЦ, их можно найти в СБУ или Верховной Раде; Священники "строили" Лавру (подразумевается, что после обретения независимости Украиной духовенство вкладывало деньги в развитие и восстановление церквей на территории комплекса); Священники УПЦ – украинцы, любят Украину и помогают украинской армии. "8 миллионов прихожан УПЦ" — тоже украинцы, поэтому такое решение нарушает их права как верующих и граждан Украины.

Гуманитарка для военных

После полудня, когда "последний молебен", как его прозвали журналисты, заканчивается, люди массово покидают территорию Лавры. По дороге заходят в церковные трапезные — выпить горячий чай или съесть постный борщ. Полицейские тщательно проверяют каждый выезжающий автомобиль — заглядывают в багажники. Очевидно, таким образом пытаются предотвратить вывоз икон.

В то же время к Воскресенской церкви УПЦ подъезжает бусик, из которого выходит группа военных. Это бойцы трех подразделений ВСУ с Бахмутского направления. Они быстро заходят внутрь и выстраиваются полукругом перед алтарем. К ним обращается военный капеллан, рассказывающий, что церковная община собрала деньги на благотворительных ярмарках — примерно 500 тысяч гривен только в Киеве, на эти средства закупили медицинские средства и амуницию, которые теперь передают защитникам.

Передача гуманитарной помощи военным от УПЦ

Капеллан одного из подразделений отец Алексей рассказывает, что передачу гуманитарной помощи украинским воинам не специально назначили именно на 29 марта, так совпало.

"Просто к этому времени как раз была собрана вся помощь, и сегодня у представителей подразделений также была возможность приехать сюда", — объясняет он.

Впрочем, один из бойцов из 128-й отдельной бригады ТрО в разговоре с Фокусом рассказал, что никто из военных не знал, куда они едут — просто был приказ от командиров. Сам он заверил, что считает выселение монахов из комплекса справедливым и законным.

"Лавра должна принадлежать народу Украины", — подчеркнул военный.

Напомним, в комментарии "Украинской правде" наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что вместе с духовенством УПЦ (МП) он имеет право остаться на территории заповедника и не планирует его покидать. По его словам, представители церкви подали в суд и до окончания разбирательства дела будут оставаться в Лавре.