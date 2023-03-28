УПЦ проводитиме служби у Почаївській лаврі, — Священний Синод (фото)

Керівником монастиря ПЦУ було затверджено митрополита Тернопільського та Кременецького Нестора.

Related video

У вівторок, 28 березня, ПЦУ створила свою релігійну організацію в Почаївській лаврі та озвучила прохання до влади передати їм під монастир Києво-Печерську Лавру. Інформація про це була опублікована на офіційній сторінці Православної Церкви України у Фейсбуці.

Ці вимоги стали результатом засідання Синоду в резиденції предстоятеля ПЦУ при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.

"У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було створено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України), священноархімандритом якої було затверджено митрополита Тернопільського та Кременецького Нестора", — йшлося в офіційному повідомленні релігійної організації.

За інформацією пресслужби, ПЦУ також отримала схвалення від держави на проведення богослужінь у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Крім того, на території лаври тепер оселяться ченці ПЦУ.

Крім того, Синод заявив про важливість збереження чернечого життя у Києво-Печерській Лаврі. Попри те, що 29 березня стіни монастиря мають залишити ченці УПЦ МП, сам уклад чернецтва має бути збережений.

Ієрархи навіть звернулися до ченців, які вже проживають на території Лаври, із закликом перейти до ПЦУ.

Синод ПЦУ вирішив створити релігійну організацію у Почаївській Лаврі Синод ПЦУ вирішив створити релігійну організацію у Почаївській Лаврі Синод ПЦУ вирішив створити релігійну організацію у Почаївській Лаврі Синод ПЦУ вирішив створити релігійну організацію у Почаївській Лаврі Синод ПЦУ вирішив створити релігійну організацію у Почаївській Лаврі

Нагадаємо, 7 січня вперше в історії ПЦУ провела богослужіння у Києво-Печерській Лаврі. Літургія на чолі з митрополитом Єпіфанієм пройшла в Успенському соборі. Поліція та Нацгвардія оточили Лавру, перевіряючи документи парафіян.

Ми також інформували, що 28 грудня 2022 року з'явилася інформація, що керівництво Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" відмовилося продовжувати договори з УПЦ Московського патріархату про оренду Успенського собору та Трапезної церкви у 2023 році. УПЦ почала скаржитися президенту і Кабміну на порушення прав монастиря та парафіян.