УПЦ будет проводить службы в Почаевской лавре, — Священный Синод (фото)

Руководителем монастыря ПЦУ был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор.

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Во вторник, 28 марта, ПЦУ создала свою религиозную организацию в Почаевской лавре и озвучила прошение к власти передать им под монастырь Киево-Печерскую Лавру. Информация об этом была опубликована на официальной странице Православной Церкви Украины в Фейсбуке.

Эти требования стали результатом заседания Синода в резиденции предстоятеля ПЦУ при Михайловском Златоверхом кафедральном соборе.

"В составе Тернопольской епархии Православной Церкви Украины была создана религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины), священноархимандритом которой был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор", — говорилось в официальном сообщении религиозной организации.

По информации пресс-службы, ПЦУ также получила от государства одобрение на проведение богослужений в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Кроме того, на территории лавры теперь смогут селиться монахи ПЦУ.

Кроме того, Синод заявил о важности сохранения монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре. Несмотря на то, что 29 марта стены монастыря должны покинуть монахи УПЦ МП, сам уклад монашества должен быть сохранен.

Иерархи даже обратились к уже проживающим на территории Лавры монахам с призывом перейти в ПЦУ.

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Напомним, 7 января впервые в истории ПЦУ провела богослужение в Киево-Печерской Лавре. Литургия во главе с митрополитом Епифанием прошла в Успенском соборе. Полиция и Нацгвардия оцепили Лавру, проверяя документы прихожан.

Мы также информировали, что 28 декабря 2022 появилась информация, что руководство Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" отказалось продлевать договоры с УПЦ Московского патриархата об аренде Успенского собора и Трапезной церкви в 2023 году. УПЦ начала жаловаться президенту и Кабмину на нарушение прав монастыря и прихожан.