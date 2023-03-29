"Нова канонічна реальність": архімандрит Печерської лаври з УПЦ МП перейшов до ПЦУ

Священик Української православної церкви попросив Єпифанія прийняти його до братії у складі монастиря Православної Церкви України.

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Архімандрит Авраамій (Лотиш) призначений виконувачем обов'язків намісника Києво-Печерської лаври згідно з рішенням митрополита Православної церкви України Епіфанія. Про це у середу, 29 березня, повідомили на офіційному сайті ПЦУ.

Авраамій, який був членом Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври при Українській православній церкві (МП), звернувся до митрополита ПЦУ з проханням затвердити його в числі братії у складі монастиря Православної Церкви України. Єпіфаній дав добро.

"У тому, що відбувається, я бачу дію промислу Божого та спонукання для всіх нас визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію, яка має визнання Вселенського патріарха та помісних церков, яка має канонічно обраного предстоятеля блаженнішого митрополита. Київського та всієї України Єпіфанія, священноархімандрита Печерської лаври", — заявив архімандрит Авраамій.

"Виселення" УПЦ МП із Києво-Печерської лаври

10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив Українську православну церкву (Московський патріархат) про розірвання договору про використання Нижньої Лаври з 29.03 2023 року.

У той же день у Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що договір було розірвано через порушення умов користування державним майном.

23 березня митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) заявив, що припинення договору оренди не вплине на рішення ченців Києво-Печерської лаври, які відмовилися залишати її через відсутність іншого місця.

27 березня стало відомо, що у Києво-Печерській лаврі зі стін почали пропадати ікони. Деякі священники УПЦ МП заявили, що вивозитимуть із території заповідника все, окрім мощей.

28 березня ПЦУ створила свою релігійну організацію у Почаївській лаврі та озвучила прохання до влади передати їм під монастир Києво-Печерську Лавру.

Нагадаємо, 29 березня кореспондент Фокуса розповів, що відбувалося у Києво-Печерській лаврі у день "виселення". Ситуація на в'їзді в комплекс була спокійна, а скандалів чи сутичок на момент публікації не було.