"Новая каноническая реальность": архимандрит Печерской лавры из УПЦ МП перешел в ПЦУ

Священник Украинской православной церкви попросил Епифания принять его в братию в составе монастыря Православной Церкви Украины.

Related video

Архимандрит Авраамий (Лотыш) назначен исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры согласно решению митрополита Православной церкви Украины Епифания. Об этом в среду, 29 марта, сообщили на официальном сайте ПЦУ.

Авраамий, будучи членом Духовного собора Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры при Украинской православной церкви (МП) обратился к митрополиту ПЦУ с просьбой утвердить его в числе братии в составе монастыря Православной Церкви Украины. Епифаний дал добро.

"В том, что происходит, я вижу действие промысла Божьего и побуждение для всех нас признать новую каноническую реальность существования в Украине Поместной Православной Церкви, которой предоставлен Томос об автокефалии, которая имеет признание Вселенского патриарха и поместных церквей, которая имеет канонически избранного предстоятеля блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания, священноархимандрита Печерской лавры", — заявил архимандрит Авраамий.

"Выселение" УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московского патриархата) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29.03 2023 года.

В тот же день в Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что договор был расторгнут из-за нарушения условий пользования государственным имуществом.

23 марта митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) заявил, что прекращение договора аренды не повлияет на решение монахов Киево-Печерской лавры, отказавшихся покидать ее из-за отсутствия другого места.

27 марта стало известно, что в Киево-Печерской лавре со стен начали пропадать иконы. Некоторые священники УПЦ МП заявили, что будут вывозить с территории заповедника все, кроме мощей.

28 марта ПЦУ создала свою религиозную организацию в Почаевской лавре и озвучила прошение к власти передать им под монастырь Киево-Печерскую Лавру.

Напомним, 29 марта корреспондент Фокуса рассказал, что происходило в Киево-Печерской лавре в день "выселения". Обстановка на въезде в комплекс біла спокойная, а скандалов или стычек на момент публикации не было.