"Уклонение в раскол": УПЦ наказала архимандрита Печерской лавры, который перешел в ПЦУ

По версии Украинской православной церкви, священнослужитель нарушил правила и устав, поэтому его отстранили от службы.

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Украинская православная церковь (МП) наложила запрет на священнослужение для архимандрита Авраамия, который перешел в Православную церковь Украины и стал исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. Об этом в среду, 29 марта, сообщили в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.

Согласно сообщению, настоятеля монастыря наказали "за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя".

"За действия, которые нарушают 10, 11 и 39-е правила святых Апостолов, 2-е правило Антиохийского Собора, указом блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 29 марта 2023 года архимандрит Аврамий (Лотыш) запрещается в священнослужении без права причастия святых христовых таинств", — говорится в пресс-релизе.

Архимандрит Печерской лавры из УПЦ МП перешел в ПЦУ

29 марта сообщалось, что архимандрит Авраамий (Лотыш) назначен исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры согласно решению митрополита Православной церкви Украины Епифания.

Авраамий выступил с обращением в котором заявил, что будучи членом Духовного собора Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры при Украинской православной церкви (МП) обратился к митрополиту ПЦУ с просьбой утвердить его в числе братии в составе монастыря Православной Церкви Украины. Епифаний удовлетворил просьбу священнослужителя.

Напомним, 29 марта корреспондент Фокуса рассказал, что происходило в Киево-Печерской лавре в день "выселения".

Ранее, 28 марта, ПЦУ создала свою религиозную организацию в Почаевской лавре и озвучила прошение к власти передать им под монастырь Киево-Печерскую Лавру.

Также напомним, 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московского патриархата) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта текущего года.