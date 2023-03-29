"Немає юридичних підстав": ченці УПЦ МП відмовилися залишати Києво-Печерську Лавру

За словами речника Української православної церкви Московського патріархату митрополита Климента, для роботи комісії, яка має розпочати процес прийому та передачі приміщень на території Лаври, не отримано відповідного рішення суду.

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Монахи УПЦ МП не вийдуть за стіни монастиря в Києво-Печерській Лаврі, оскільки для їхнього виселення немає юридичних підстав. Про це заявив речник УПЦ МП митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря) у середу, 29 березня.

"Жодного виселення ні 29-го, ні 30-го, ні 31-го, ні в інший час не може бути", — сказав Климент.

Він також висловив думку, що заяви заповідника про розірвання договору з УПЦ — це лише заяви, але такі питання мають вирішуватись виключно у судовому форматі.

Тому комісія, яка має розпочати процес прийому та передачі приміщень на території Лаври, нібито не зможе цього зробити.

"Для роботи комісії має бути відповідне рішення суду, наразі його немає. Це означає, що юридичних підстав для роботи комісії теж немає. Видворення ченців з обителі є незаконним і стане свідченням серйозної проблеми з дотриманням прав людини в Україні", — додав Климент.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо про те, що в УПЦ МП вигадали, як залишитися в Києво-Печерській Лаврі. За словами намісника Лаври митрополита Павла, духовенство УПЦ МП мало довгостроковий контракт на перебування в Києво-Печерській Лаврі і його не можна розірвати під час воєнного стану.

Зауважимо, 29 березня — останній день, коли УПЦ МП має залишити Києво-Печерську лавру. За словами священнослужителя отця Павла, всі представники УПЦ МП є українцями й тому він вважає "релігійне протистояння" всередині країни великою помилкою.