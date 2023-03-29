"Нет юридических оснований": монахи УПЦ МП отказались покидать Киево-Печерскую Лавру

По словам спикера Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Климента, для работы комиссии, которая должна начать процесс приема передачи помещений на территории Лавры, не получено соответсвующее решение суда.

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Монахи УПЦ МП не покинут стены монастыря в Киево-Печерской Лавре, так как для их выселения нет юридических оснований. Об этом заявил спикер УПЦ МП митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) в среду, 29 марта.

"Никакого выселения ни 29-го, ни 30-го, ни 31-го, ни в другое время не может быть", — сказал Климент.

Он также высказал мнение, что заявления заповедника о разрыве договора с УПЦ — это только заявления, но такие вопросы должны решаться исключительно в судебном процессе.

Поэтому комиссия, которая должна начать процесс приема передачи помещений на территории Лавры, якобы не сможет этого сделать.

"Для работы комиссии должно быть соответствующее решение суда, на данный момент его нет. Это значит, что юридических оснований для работы комиссии тоже нет. Выдворение монахов из обители незаконно и станет свидетельством серьезной проблемы с соблюдением прав человека в Украине", — добавил Климент.

Напомним, 29 марта стало известно о том, что в УПЦ МП придумали, как остаться в Киево-Печерской Лавре. По словам наместника Лавры митрополита Павла, у духовенства УПЦ МП был долгосрочный контракт на пребывание в Киево-Печерской Лавре и его нельзя расторгнуть во время военного положения.

Заметим, 29 марта — последний день, когда УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру. По словам священнослужителя отца Павла, все представители УПЦ МП являются украинцами и поэтому считает "религиозное противостояние" внутри страны большой ошибкой.