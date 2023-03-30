"Брутальна поведінка": Мінкульт звернувся до поліції через недопущення комісії до Лаври

За словами міністра Олександра Ткаченка, 31 березня представники відомства знову прийдуть на територію монастиря. Тим часом у поліції розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

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Міністерство культури та інформаційної політики подало заяву до поліції через те, що представники УПЦ МП заблокували роботу комісії на території Києво-Печерської лаври. Про це у четвер, 30 березня, повідомив голова МКІП Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Міністр зазначив, що через "фізичні перешкоди з боку УПЦ МП" комісія МКІП з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати роботу сьогодні.

"Представники монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, які входять до складу комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали попаданню членів комісії до будівлі", — написав Ткаченко.

Водночас 30 березня у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Києві повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

"До Печерського управління поліції звернулися представники засобів масової інформації із заявою про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Заявники повідомили, що під час зйомки сюжету один із священнослужителів Києво-Печерської лаври пошкодив обладнання оператора. Відео цього інциденту також опублікували Telegram-канали", — йдеться у пресрелізі.

Виробництво відкрили за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає обмеження волі терміном до трьох років.

Виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври

Нагадаємо, 30 березня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що комісію Мінкульту не пустили до Лаври. Комісія Мінкульту мала супроводжувати передачу державі корпусів на території Лаври, які були у користуванні УПЦ МП. Всього таких об'єктів 79. За даними журналістів, прихильники Московського патріархату роздавали людям листівки, в яких було написано про "незаконність виселення ченців".

Настоятель Лаври, митрополит Павло (Лебідь) сказав парафіянам, що комісія нібито "у жодному разі не може працювати". Також він пригрозив "побити ціпком" камери журналістів, які прийшли висвітлювати те, що відбувається в храмі.

Нагадаємо, 29 березня в РНБО нагадували, що Києво-Печерська лавра – це державний музей, тому його долю вирішує влада України, проте насильно виганяти ченців не будуть.

Також нагадаємо, 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив Українську православну церкву (Московський патріархат) про розірвання договору про використання Нижньої лаври з 29 березня поточного року.