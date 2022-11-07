"Згадали про Кам'яну Могилу": окупанти присвоїли унікальну пам'ятку давньої культури

Мер Мелітополя Іван Федоров вважає, що перехід українського заповідника під контроль РФ погодив особисто Володимир Путін.

Related video

У Запорізькій області російські окупаційні сили передали історико-археологічний заповідник Кам'яна Могила під управління одного з музеїв Севастополя. Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Федоров зазначив, що рішення про передавання заповідника під крило кримського музею погодив особисто президент РФ Володимир Путін. На думку мера Мелітополя, подібні дії говорять про "неадекватне сприйняття реальності" російської сторони.

"Повідомляю загарбникам, що Кам'яна Могила з'явилася у наших степах за тисячі років до виникнення Росії, пережила кочові племена та нацистську навалу, тому деокупацію від рашистів точно дочекається", — пише Іван Федоров.

Зазначимо, що в давнину Кам'яна Могила була місцем проведення язичницьких обрядів. На сьогодні територія заповідника досягає 1,6 га і враховує понад 3 тисячі кам'яних плит. Також у межах заповідника знаходиться 65 гротів і печер. На стінах і стелях збереглися унікальні наскельні малюнки, найдавніші з яких нанесені в епоху пізнього палеоліту.

Окупанти вже не вперше присвоюють собі культурно-історичну спадщину України. Так, під виглядом "збереження культурних цінностей" російські загарбники вивезли в Сімферополь цінні експонати з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.

Повідомляється, що під час вивезення музейного фонду окупанти нехтували правилами транспортування витворів мистецтва. Замість спеціального пакування картини були просто замотані тканиною і занесені в фури.

Подібна доля спіткала Маріупольський художній музей імені Архипа Куїнджі та Маріупольський краєзнавчий музей. Серед цінних експонатів, вивезених на територію Росії, є картини самого Куїнджі, а також оригінальне полотно Івана Айвазовського.

Раніше в окупованому Маріуполі російські сили демонтували меморіал жертвам голодомору, назвавши його символом "державної дезінформації".

Фокус також писав про те, що супутниковий центр ООН UNOSAT і ЮНЕСКО анонсували створення бази даних, в якій буде зібрано культурні об'єкти України, які постраждали від російської агресії.