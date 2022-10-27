ООН та ЮНЕСКО створюють платформу зруйнованих в Україні об'єктів культури (фото)

За словами представниці ЮНЕСКО Крісти Піттак, під час воєн культурна спадщина часто страждає ненавмисно. Але іноді пам'ятки культури знищують цілеспрямовано, бо в них є ідентичність деяких країн.

Related video

Супутниковий центр ООН UNOSAT та ЮНЕСКО заявили, що повна база даних зі зруйнованими культурними об'єктами України вже майже готова. На опублікованих знімках показано культурні об'єкти до та після ударів російських військ. Найближчим часом громадськості буде доступна спеціальна трекінгова платформа. Про це повідомляє The Guardian.

За допомогою таких зображень ООН веде моніторинг архітектурних, історичних та культурних пам'яток, які постраждали під час масштабного вторгнення Росії до України.

Список включає 207 культурних об'єктів: 88 релігійних будівель, 15 музеїв, 76 будівель, що становлять історичний та культурний інтерес, 18 пам'ятників та 10 бібліотек.

Найбільше таких руйнувань на сході України та у столичному регіоні, на Донеччині налічується 59 верифікованих культурних місць, на Харківщині таких об'єктів 51, на Луганщині — 25.

[ + – ] Драмтеатр у Маріуполі

Ситуацію з культурними пам'ятниками представники ЮНЕСКО оцінюють як погану, і побоюються, що далі буде ще гірше.

"Культурній спадщині дуже часто завдають ненавмисної шкоди під час воєн, але іноді її знищують цілеспрямовано, тому що в ній є ідентичність деяких країн", — пояснила Кріста Піттак, представниця ЮНЕСКО з культурних та надзвичайних питань.

[ + – ] Руйнування Святогірської лаври

ЮНЕСКО спільно із супутниковим центром ООН Unosat створили цілу платформу зруйнованих об'єктів культури.

За повідомленнями Міністерства культури України, даними із соцмереж та інших джерел, ЮНЕСКО надсилає список потенційно пошкоджених об'єктів представникам Unosat, які вимагають супутникові знімки у комерційних компаній.

ЮНЕСКО платить за знімки високої роздільної здатності Maxar і Airbus по 10 доларів за квадратний кілометр.

Невелика команда експертів Unosat вивчає знімки до і після руйнувань.

"Ми проводимо щоденний аналіз України за допомогою супутникових зображень, щоб скласти докладне уявлення про те, що відбувається", — сказав Мануель Фіол, старший аналітик проєкту.

Нагадаємо, що жителі Маріуполя продовжують жити у наметах, а нові будинки окупанти роздають своїм. Городянам досі доводиться готувати їжу на багаттях та спати у підвалах кінотеатру.

Раніше Фокус повідомляв, що у Херсоні окупанти застрелили головного диригента драмтеатру, який відмовився із ними співпрацювати. Міністерство культури України підтвердило смерть Юрія Керпатенка, відомого, зокрема, і за межами України.