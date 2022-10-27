ООН и ЮНЕСКО создают платформу разрушенных в Украине объектов культуы (фото)

По словам представителя ЮНЕСКО Кристы Питтак, во время войн культурное наследие часто страдает непреднамеренно. Но иногда памятники культуры уничтожают целенаправленно, потому что в них суть идентичности отдельных стран.

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Спутниковый центр ООН UNOSAT и ЮНЕСКО заявили, что полная база данных с разрушенными культурными объектами Украины уже почти готова. На опубликованных снимках показаны культурные объекты до и после ударов российских войск. В ближайшее время общественности будет доступна специальная трекинговая платформа. Об этом сообщает The Guardian.

С помощью таких изображений ООН ведет мониторинг архитектурных, исторических и культурных памятников, которые пострадали во время масштабного вторжения России в Украину.

Список включает 207 культурных объектов: 88 религиозных зданий, 15 музеев, 76 зданий, представляющих собой исторический и культурный интерес, 18 памятников и 10 библиотек.

Больше всего таких разрушений на востоке Украины и в столичном регионе, в Донецкой области насчитывается 59 верифицированных культурных мест, в Харьковской области таких объектов 51, в Луганской — 25.

[ + – ] Драмтеатр в Мариуполе

Положение с культурными памятниками представители ЮНЕСКО оценивают как плохое, и опасаются, что дальше будет еще хуже.

"Культурному наследию очень часто наносится непреднамеренный ущерб во время войн, но иногда его уничтожают целенаправленно, потому что в нем суть идентичность отдельных стран", — объяснила Криста Питтак, представитель ЮНЕСКО по культурным и чрезвычайным вопросам.

[ + – ] Разрушения Святогорской лавры

ЮНЕСКО совместно со спутниковым центром ООН Unosat создали целую платформу разрушенных объектов культуры.

По сообщениям Министерства культуры Украины, данным из соцсетей и других источников, ЮНЕСКО отправляет список потенциально поврежденных объектов представителям Unosat, которые запрашивают спутниковые снимки у коммерческих компаний.

ЮНЕСКО платит за снимки в высоком разрешении Maxar и Airbus по 10 долларов за квадратный километр.

Небольшая команда экспертов из Unosat изучает снимки до и после разрушений.

"Мы проводим ежедневные анализ Украины с помощью спутниковых изображений, чтобы составить подробное представление о происходящем", — сказал Мануэль Фиол, старший аналитик проекта.

Напомним, что жители Мариуполя продолжают жить в палатках, а новые дома оккупанты раздают своим. Горожанам до сих пор приходится готовить еду на кострах и спать в подвалах кинотеатра.

Ранее Фокус сообщал, что в Херсоне оккупанты застрелили главного дирижера драмтеатра, который отказался с ними сотрудничать. Министерство культуры Украины подтвердило смерть Юрия Керпатенко, известного в том числе и за пределами Украины.