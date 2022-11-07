"Вспомнили о Каменной Могиле": оккупанты присвоили уникальный памятник древней культуры

Мэр Мелитополя Иван Федоров считает, что переход украинского заповедника под контроль РФ согласовал лично Владимир Путин.

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В Запорожской области российские оккупационные силы передали историко-археологический заповедник Каменная Могила под управление одного из музеев Севастополя. Об этом сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Федоров отметил, что решение о передачи заповедника под крыло крымского музея согласовал лично президент РФ Владимир Путин. По мнению мэра Мелитополя, подобные действия говорят о "неадекватном восприятии реальности" российской стороны.

"Сообщаю захватчикам, что Каменная Могила появилась в наших степях за тысячи лет до возникновения России, пережила кочевые племена и нацистскую навалу, поэтому деоккупацию от рашистов точно дождется", — пишет Иван Федоров.

Отметим, что в древности Каменная Могила была местом проведения языческих обрядов. На сегодняшний день территория заповедника достигает 1,6 га и включает в себя более 3 тысяч каменных плит. Также в пределах заповедника находится 65 гротов и пещер. На стенах и потолках сохранились уникальные наскальные рисунки, самые древние из которых нанесены в эпоху позднего палеолита.

Оккупанты уже не впервые присваивают себе культурно-историческое наследие Украины. Так, под видом "сохранения культурных ценностей" российские захватчики вывезли в Симферополь ценные экспонаты из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко.

Сообщается, что при вывозе музейного фонда оккупанты пренебрегали правилами транспортировки произведений искусства. Вместо специальной упаковки, картины были просто замотаны тканью и погружены в фуры.

Подобная участь постигла Мариупольский художественный музей имени Архипа Куинджи и Мариупольский краеведческий музей. Среди ценных экспонатов, вывезенных на территорию России числятся картины самого Куинджи, а также оригинальное полотно Ивана Айвазовского.

Ранее в оккупированном Мариуполе российские силы демонтировали мемориал жертвам голодомора, назвав его символом "государственной дезинформации".

Фокус также писал о том, что спутниковый центр ООН UNOSAT и ЮНЕСКО анонсировали создание базы данных, в которой будут собраны культурные объекты Украины, пострадавшие от российской агрессии.