УПЦ МП незаконно присвоила готический дворец Терещенко: прокуратура сообщила о новом решении

Три года назад представители УПЦ МП приватизировали дворец украинского мецената Михаила Терещенко в селе Червоном в Житомирской области. Прокуратура несколько лет боролась за отмену незаконной приватизации и наконец окончательно победила.

Монастырь УПЦ МП потерял право собственности на культурный памятник — неоготический дворец украинского предпринимателя и мецената Михаила Терещенко, который им владел до российской революции 1917 года. Бершадская районная прокуратура добилась того, что в реестре имущества восстановили предыдущего владельца — Министерство образования Украины. О деталях дела о дворце Терещенко написали на портале Офиса Генерального прокурора.

Дворец Терещенко — детали расследования прокуратуры

Сообщение Офиса Генпрокурора появилось в сети днем 20 ноября. Указано, что прокурорам удалось добиться возвращения в государственную собственность дворца мецената и предпринимателя Михаила Терещенко. Ранее дворец незаконно приватизировал монастырь, который подчинялся УПЦ МП. Теперь в Государственном реестре прав на недвижимое имущество указано нового законного владельца — Министерство образования Украины. Территория и все здания дворца перешли на баланс Коростышевского профессионального аграрного лицея, заявила пресс-служба ОГП.

"Бердичевская окружная прокуратура Житомирской области обеспечила реальное исполнение решения суда о возвращении из частной в государственную собственность памятника архитектуры местного значения — дома-усадьбы Терещенко", — говорится в сообщении.

Пресс-служба прокуратуры напомнила, что дворец относится к культурному наследию Украины XIX века. Общая площадь имения, с дворцом, конюшнями, вспомогательными сооружениями — 4,4 тыс. кв. м. Ориентировочная стоимость — 148 млн грн. В коротком видео, которое учреждение опубликовало в 2023 году, рассказывается о том, что УПЦ МП незаконно завладела государственным имуществом в 2021 году. Это произошло без согласования с тогдашним владельцем — Минобразования. Также отмечается, что культурный памятник находился и находится в плохом состоянии и постепенно разрушается.

Дворец Терещенко — детали

Михаил Терещенко — украинский сахаропроизводитель, предприниматель, меценат, который родился в Киеве во времена Российской империи, а умер в изгнании в Монако в 1956 году. Общая стоимость имущества предпринимателя накануне российской революции 1917 года — около 70 млн руб. В Житомирской области он приобрел, среди прочего, дворец в неоготическом стиле в селе Червоном (теперь — Бершадский район). Дворец в 1880-85 гг. построил польский дворянин Адольф Горохольский, а семья Терещенко его приобрела в 1868 году. Михаил Терещенко начал перестройку: рядом создал авиационную мастерскую, в которой работал конструктор летательных аппаратов Игорь Сикорский. Кроме того, на территории имения разводили породистых лошадей.

На сегодня за состоянием дворца следит местный энтузиаст историк Тарас Коновалов. На странице Facebook он показывает, как проводит экскурсии для желающих, как собирает деньги на ремонт, как организовывает толоки для того, чтобы вернуть дворец в прежнее состояние.

Отметим, 25 августа Фокус подготовил информацию об истории создания украинского государства. Среди прочего, в статье упоминали о князе Владимире, Пилипе Орлике, Павле Скоропадском.

Напоминаем, в марте 2023 года в собственность государства вернулся еще один исторический памятник: УПЦ МП потеряла "Лавру", которая вернулась под опеку Минкульта.