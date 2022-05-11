Земельні ділянки та 126 авто: майно родичів Медведчука та Козака заарештували (фото)

За інформацією слідчих ДБР, суд наклав арешт на майно шести компаній, що належать родичам нардепів, а їхній загальний капітал перевищує 80 млн гривень.

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Личаківський районний суд Львова наклав арешт на майно родичів народних депутатів від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та Тараса Козака на суму понад 80 мільйонів гривень. Про це в середу, 11 травня, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, на чиє клопотання і прийнято відповідне рішення.

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Зокрема, йдеться про арешт майна, яке належить шести компаніям родичів нардепів зі статутним капіталом понад 80 млн грн. До списку заарештованого за ухвалою суду майно увійшли 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед яких об'єкти площею майже 300 квадратних метрів у центрі Львова та 126 автомобілів, серед яких як легкові, так і вантажні — КРАЗ та КАМАЗ.

У ДБР зазначили, що родичі Медведчука та Козака є суб'єктами кримінального провадження за підозрою нардепів у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України).

"Надалі ДБР ініціюватиме передачу заарештованого майна до Національного агентства з управління активами", — сказали у відомстві.

Нагадаємо, у травні Служба безпеки України повідомила про затримання одного з лідерів партії "Український вибір", соратника Медведчука, який, за даними відомства, займався підготовкою до повалення конституційного ладу в країні.

Раніше ми писали, що суд заарештував рахунки компаній, які належать родичам народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака на суму понад 40 мільйонів гривень.