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Політика Справа Медведчука

Земельні ділянки та 126 авто: майно родичів Медведчука та Козака заарештували (фото)

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Фото: Flickr | Суд заарештував майно родичів Медведчука та Козака

За інформацією слідчих ДБР, суд наклав арешт на майно шести компаній, що належать родичам нардепів, а їхній загальний капітал перевищує 80 млн гривень.

Личаківський районний суд Львова наклав арешт на майно родичів народних депутатів від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та Тараса Козака на суму понад 80 мільйонів гривень. Про це в середу, 11 травня, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, на чиє клопотання і прийнято відповідне рішення.

Зокрема, йдеться про арешт майна, яке належить шести компаніям родичів нардепів зі статутним капіталом понад 80 млн грн. До списку заарештованого за ухвалою суду майно увійшли 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед яких об'єкти площею майже 300 квадратних метрів у центрі Львова та 126 автомобілів, серед яких як легкові, так і вантажні — КРАЗ та КАМАЗ.

У ДБР зазначили, що родичі Медведчука та Козака є суб'єктами кримінального провадження за підозрою нардепів у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України).

"Надалі ДБР ініціюватиме передачу заарештованого майна до Національного агентства з управління активами", — сказали у відомстві.

Нагадаємо, у травні Служба безпеки України повідомила про затримання одного з лідерів партії "Український вибір", соратника Медведчука, який, за даними відомства, займався підготовкою до повалення конституційного ладу в країні.

Раніше ми писали, що суд заарештував рахунки компаній, які належать родичам народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака на суму понад 40 мільйонів гривень.