Земельные участки и 126 авто: имущество родственников Медведчука и Козака арестовали (фото)

По информации следователей ГБР, суд наложил арест на имущество шести компаний, которые принадлежат родственникам нардепов, а их общий капитал превышает 80 млн гривен.

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Лычаковский районный суд Львова наложил арест на имущество родственников народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака на сумму более 80 миллионов гривен. Об этом в среду, 11 мая, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, по чьему ходатайству и было принято соответствующее решение.

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В частности, речь идет об аресте имущества, которое принадлежит шести компаниям родственников нардепов с уставным капиталом более 80 млн грн. В список арестованного по постановлению суда имущество вошли 3 земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, среди которых объекты площадью почти 300 квадратных метров в центре Львова и 126 автомобилей, среди которых как легковые, так и грузовые — КРАЗ и КАМАЗ.

В ГБР отметили, что родственники Медведчука и Козака являются субъектами уголовного производства по подозрению нардепов в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

"В дальнейшем ДБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами", — сказали в ведомстве.

Напомним, в мае Служба безопасности Украины сообщила о задержании одного из лидеров партии "Украинский выбор, соратника Медведчука, который, по данным ведомства, занимался подготовкой к свержению конституционного строя в стране.

Ранее мы писали, что суд арестовал счета компаний, принадлежащих родственникам народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака на сумму более 40 миллионов гривен.