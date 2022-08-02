У Києві за два дні затримали майже сотню нетверезих водіїв

Навіть під час війни в Україні поліція фіксує чимало випадків керування авто в нетверезому стані. За один день п'яні водії спровокували дві ДТП у Києві.

Воєнний стан і ризик втратити авто не зупиняють любителів нетверезої їзди. В Києві лише за минулі вихідні виявлено 91 водія у стані алкогольного сп'яніння. Таку статистику наводить столична патрульна поліція.

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[ + – ] У Голосіївському районі нетверезий водій розбив Opel Astra Фото: Патрульна поліція Києва

Виділено й випадки п'яних ДТП у Києві. Зокрема, в суботу, 30 липня, на Голосіївському проспекті універсал Opel Astra заїхав на клумбу, а потім збив дерево.

Патрульні, які прибули на місце ДТП, виявили у 27-річного водія ознаки сп'яніння, проте він відмовився пройти тест на алкоголь. Відповідно, на нього оформили протокол за ст. 130 КУпАП (управління авто у нетверезому стані або відмова від огляду на алкоголь).

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Того ж дня ще одна аварія сталася на вул. Патріотів у Солом'янському районі Києва. Водій BMW 3 Series не впорався з керуванням та наїхав на бордюр.

[ + – ] У водія BMW вміст алкоголю в крові становив 1,92 проміле Фото: Патрульна поліція Києва

Водій перебував у стані сильного сп'яніння. Алкотестер Драгер показав високий вміст алкоголю в крові (1,92 проміле) і поліцейські склали протокол за Ст. 130 КУпАП.

Нагадаємо, що штраф за п'яне керування в Україні становить від 17 000 гривень. Також обом водіям загрожує позбавлення прав щонайменше на рік.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві вирішили заборонити рух наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги. Пасажири мають залишити автобус, трамвай або тролейбус і попрямувати до найближчого укриття.

Також ми писали, що в Черкасах у нетверезого власника конфіскували дороге Porsche. Він може поповнити автопарк ЗСУ.