Які автомобілі найчастіше провокують ДТП — дослідження

Найагресивнішими виявилися водії авто американської марки Ram, а найакуратнішими — власники шведських Volvo. Спортивні автомобілі найчастіше стають винуватцями ДТП, аніж сімейні.

Міжнародна компанія з продажу страховок Insurify провела цікаве дослідження щодо безпеки дорожнього руху. Експерти визначили, які автомобілі найчастіше є винуватцями ДТП. Результати опублікували на офіційному вебсайті Insurify.

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У межах дослідження проаналізували 4,6 мільйона ДТП за 2022 рік. З'ясувалося, що найакуратнішими та найбільш законослухняними є водії Volvo — лише 5,81% із них стали винуватцями аварій. Середній показник аварійності складає 9,26%.

[ + – ] "Найаварійнішими" брендами стали Ram, Subaru та Volkswagen

Найбільше ДТП провокують власники американської марки Ram — 10,82%. На другому місці — Subaru (10,75%), а на третьому — Volkswagen (10,46%) Замикають п'ятірку "агресивних" брендів Mazda (10,41%) і Hyundai (10,3%).

Із моделей авто лідирує пікап Ram 3500 — 14,14% водіїв стали винуватцями ДТП. Також зазначається, що високу аварійність мають спортивні моделі — такі, як купе Hyundai Genesis Coupe (13,89%) та заряджений седан Subaru WRX (13,17%).

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Водночас у великих сімейних кросоверів показники набагато нижчі. Так, лише 7,81% власників Volkswagen Atlas і 8,1% водіїв Subaru Ascent стали винуватцями аварій.

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