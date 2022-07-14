Перекинувся 11 разів: рідкісний 1500-сильний спорткар Nissan розбили в ефектній ДТП (відео)

Колекційний Nissan Skyline GT-R потрапив в аварію на швидкості 270 км/год. Разом з тим перегонник дивом не постраждав і обійшовся синцями.

Серйозною аварією закінчився драгрейсинг в австралійському місті Кутамундра. У ДТП знищено рідкісний тюнінгований Nissan Skyline GT-R 1995 року. Відео інциденту опублікували на YouTube-каналі Motive Video.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Перегонник Мік Мансур втратив контроль над автомобілем, коли на швидкості 270 км/год у нього тріснула шина. Nissan Skyline GT-R занесло, автомобіль злетів із траси на траву, а потім перекинувся 11 разів.

[ + – ] Спорткар перекинувся 11 разів і не підлягає відновленню

Перегонника забрала швидка допомога, яка чергувала на перегонах. Після огляду з'ясувалося, що Мік Мансур не отримав травм і відбувся кількома синцями. Його врятували шолом та каркас безпеки в салоні. А ось автомобіль відновленню не підлягає — з нього вдалося зняти двигун і коробку передач.

Важливо

Перегонник Формули-1 розбив рідкісне авто 70-х за $1,5 мільйона (відео)

Сам по собі Nissan Skyline GT-R33 середини 90-х — цінна колекційна модель, яка особливо прославилася завдяки фільмам "Форсаж". Вартість цих авто часом може сягати навіть 300-500 тисяч доларів.

Автомобіль Міка Мансура серйозно доопрацьований для драгрейсингу. Його двигун перевели на спеціальне гоночне паливо і збільшили його потужність до 1500 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що під час перегонів розбили унікальний 60-річний суперкар Ferrari вартістю 30 мільйонів доларів.