Перевернулся 11 раз: редкий 1500-сильный спорткар Nissan разбили в эффектном ДТП (видео)

Коллекционный Nissan Skyline GT-R попал в аварию на скорости 270 км/ч. Гонщик при этом чудом не пострадал и отделался синяками.

Серьезной аварией закончился драгрейсинг в австралийском городе Кутамундра. В ДТП уничтожен редкий тюнингованный Nissan Skyline GT-R 1995 года. Видео инцидента опубликовали на Youtube-канале Motive Video.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Гонщик Мик Мансур потерял контроль над авто, когда на скорости 270 км/ч у него лопнула шина. Nissan Skyline GT-R занесло, автомобиль слетел с трассы на траву, а затем перевернулся 11 раз.

[ + – ] Спорткар перевернулся 11 раз и не подлежит восстановлению

Гонщика забрала скорая помощь, дежурившая на гонка. После осмотра выяснилось, что Мик Мансур не получил травм и отделался несколькими синяками. Его спасли шлем и каркас безопасности в салоне. А вот автомобиль восстановлению не подлежит – с него лишь удалось снять двигатель и коробку передач.

Важно

Гонщик Формулы-1 разбил редчайшее авто 70-х за $1,5 миллиона (видео)

Сам по себе Nissan Skyline GT-R33 середины 90-х– ценная коллекционная модель, которая особенно прославилась благодаря фильмам "Форсаж". Стоимость этих авто порой может достигать даже 300-500 тысяч долларов.

Авто Мика Мансура было серьезно доработано для драгрейсинга. Его двигатель перевели на специальное гоночное топливо и увеличили его мощность до внушительных 1500 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что во время гонок разбили уникальный 60-летний суперкар Ferrari стоимостью 30 миллионов долларов.