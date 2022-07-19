Какие автомобили чаще всего провоцируют ДТП — исследование

Самыми агрессивными оказались водители авто американской марки Ram, а самыми аккуратными — владельцы шведских Volvo. Спортивные автомобили чаще становятся виновниками ДТП, чем семейные.

Международная компания по продаже страховок Insurify провела интересное исследование по безопасности дорожного движения. Эксперты определили, какие автомобили чаще всего являются виновниками ДТП. Результаты опубликовали на официальном сайте Insurify.

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В рамках исследования были проанализированы 4,6 миллионов ДТП за 2022 год. Выяснилось, что самыми аккуратными и законопослушными являются водители Volvo – лишь 5,81% из них стали виновниками аварий. Средний показатель аварийности составляет 9,26%.

[ + – ] Самыми "аварийными" брендами стали Ram, Subaru и Volkswagen

Больше всего ДТП провоцируют владельцы американской марки Ram – 10,82%. На втором месте – Subaru (10,75%), а на третьем – Volkswagen (10,46%) Замыкают пятерку самых "агрессивных" брендов Mazda (10,41%) и Hyundai (10,3%).

Из моделей авто лидирует пикап Ram 3500 – 14,14% водителей стали виновниками ДТП. Также отмечается, что высокую аварийность имеют спортивные модели – такие, как купе Hyundai Genesis Coupe (13,89%) и заряженный седан Subaru WRX (13,17%).

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В то же время, у больших семейных кроссоверов показатели гораздо ниже. Так, лишь 7,81% владельцев Volkswagen Atlas и 8,1% водителей Subaru Ascent стали виновниками аварий.

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