Дорожче за Skoda Octavia: новий "Москвич" шокував високою ціною (фото)

Новий "Москвич 6" насправді є моделлю JAC. Його китайський аналог на українському ринку в півтора раза дешевший.

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Оголошено попередні ціни на новий "Москвич 6". Бюджетний ліфтбек С-класу здивував своєю високою вартістю. Про це повідомляє сайт "Мотор".

Ціна "Москвич 6" стартуватиме приблизно з 2,4-2,6 млн рублів ($24 000 — 26 000). Тобто, початкова версія буде дорожчою, ніж нова Skoda Octavia, яка в Україні коштує приблизно від $23 800.

Ліфтбек виявився в півтора раза дорожчим за свій китайський аналог

Топові версії коштуватимуть 2,7 млн рублів ($27 000) за варіант з механічною КПП і близько 3,1 млн рублів ($31 000) — за версію з варіатором.

Нагадаємо, що новий "Москвич 6" — насправді китайський JAC Sehol A5 Plus, який, своєю чергою, є модернізованою версією JAC J7. Ця модель представлена в нашій країні і раніше навіть була на тесті Фокуса.

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Примітно, що ціна JAC J7 в Україні стартує з 587 000 гривень ($16 000), тобто він у півтора раза дешевше від свого аналога з логотипом "Москвич".

У салоні встановлено 10,4-дюймовий тачскрін

Новий "Москвич 6" досягає 4,77 м у довжину і має 540-літровий багажник. Він буде доступний з 1,5-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 136 і 174 к. с., але його комплектації поки що не розкривають. Для довідки: JAC J7 в Україні оснащений кондиціонером, круїз-контролем, камерою заднього виду і 10,4-дюймовим тачскріном у базовій версії.

Раніше Фокус розповідав, що проти "Москвича" та інших російських автовиробників були введені нові санкції США.

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