Дороже Skoda Octavia: новый "Москвич" шокировал высокой ценой (фото)

Новый "Москвич 6" на самом деле является моделью JAC. Его китайский аналог на украинском рынке в полтора раза дешевле.

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Объявлены предварительные цены на новый "Москвич 6". Бюджетный лифтбэк С-класса удивил своей высокой стоимостью. Об этом сообщает сайт "Мотор".

Цена "Москвич 6" будет стартовать примерно с 2,4-2,6 млн рублей ($24 000 – 26 000). То есть, начальная версия будет дороже, чем новая Skoda Octavia, которая в Украине стоит примерно от $23 800.

Лифтбэк оказался в полтора раза дороже своего китайского аналога

Топовые версии будут стоить 2,7 млн рублей ($27 000) за вариант с механической КПП и около 3,1 млн рублей ($31 000) – за версию с вариатором.

Напомним, что новый "Москвич 6" – на самом деле китайский JAC Sehol A5 Plus, который, в свою очередь, является модернизированной версией JAC J7. Эта модель представлена в нашей стране и ранее даже была на тесте Фокуса.

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Примечательно, что цена JAC J7 в Украине стартует с 587 000 гривен ($16 000), то есть он в полтора раза дешевле своего аналога с логотипом "Москвич".

В салоне установлен 10,4-дюймовый тачскрин

Новый "Москвич 6" достигает 4,77 м в длину и обладает 540-литровым багажником. Он будет доступен с 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 136 и 174 л. с., но его комплектации пока не раскрывают. Для справки: JAC J7 в Украине оснащен кондиционером, круиз-контролем, камерой заднего вида и 10,4-дюймовым тачскрином в базовой версии.

Ранее Фокус рассказывал, что против "Москвича" и других российских автопроизводителей были введены новые санкции США.

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