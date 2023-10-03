Раскрыта нелегальная схема ввоза авто из Америки и Европы в РФ

Российские автодилеры используют нелегальные схемы для ввоза иномарок. Машины оформляют как транзит в странцы Центральной Азии.

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Дорогие авто премиум-класса продолжают ввозить из Европы в Россию вопреки санкциям. Нелегальную схему импорта раскрыли журналисты финской телерадиокомпании Yle.

Журналисты обнаружили цепочку компаний, через которые автомобили из Америки и Европы поставляются в РФ. Владельцами некоторых из них являются россияне.

По документам Lexus направлялся в Центральную Азию, но оказался в Томске Фото: YLE

В рамках расследования журналисты проследили путь нового кроссовера Lexus RX 2023 из Канады в Россию. За океаном автомобиль приобрело лицо с российской фамилией и затем он отправился в финский порт Котка.

Там Lexus RX был обнаружен на автовозе вместе с BMW X3. На машины решили установить GPS-маячки, что позволило проследить их путь.

Машины пересекли границу Финляндии с РФ и направились сначала в Санкт-Петербург, а затем – на большой склад в Москву. Оттуда Lexus RX поставили в Томск, где выставили на продажу в автосалоне за 100 000 евро – примерно вдвое дороже, чем в Канаде. GPS-трекер показывает, что сейчас авто активно ездит, то есть его уже купили.

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В финской таможне сообщили журналистам, что по документам авто не предназначались для РФ – их оформили как транзит в одну из стран Центральной Азии, ведь он не запрещен. Транспортировкой кроссоверов занимается компания с российским капиталом и очевидно для таможни РФ у нее были совсем другие документы.

Журналисты обратились за комментарием к министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен, и она пообещала ужесточить контроль за соблюдением санкционного режима: "Это не должно быть возможно. Мы все должны нести ответственность, усилить наш контроль и прекратить обход санкций".

Ранее Фокус рассказывал, что новые Lada страдают от проблем с качеством.

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