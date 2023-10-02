Удар по "Ладам" и "Москвичам": США вводят новые санкции против российского автопрома

У АвтоВАЗа и Sollers могут возникнуть серьезные проблемы из-за новых санкций. Российские автопроизводители ищут новых поставщиков и партнеров, чтобы исправить свое положение.

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США продолжают вводить новые санкции против россии. Ограничения коснуться автомобильной промышленности, в частности предприятия АвтоВАЗ. Об этом рассказали на сайте WardsAuto.

В РФ пытаются скрыть последствия санкций, которые ввел Запад. Тем не менее из-за ограничений на поставки комплектующих производство российских автомобилей сильно усложнилось.

Новые санкции введут против АвтоВАЗа, Sollers (автомобили "Москвич"), ЧТЗ "Уралтрак" и "Тонара". Производство новых моделей Lada уже приостановлено на неопределенный срок.

Российские предприятия уже ищут новых партнеров в Китае, чтобы наладить производство автомобилей. Больше всего от проблем с поставками пострадал АвтоВАЗ.

Аналитики из РФ считают, что последние санкции США не окажут катастрофического воздействия на отечественный автомобильный сектор. Тем не менее их западные коллеги уверены в противоположном.

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В сервис сразу после покупки: новые Lada страдают от проблем с качеством (видео)

АвтоВАЗ собирается сосредоточиться не только на отечественном рынке, но и на африканском. Руководители предприятия считают, что дешевые автомобили будут иметь спрос в этом регионе.

Ранее Фокус сообщал, что в России планируют ввести запрет на покупку иномарок для чиновников.