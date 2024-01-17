Крошечные черные дыры из темной материи меняют орбиту Земли: чем это грозит

Ученые считают, что первичные черные дыры вызывают колебания в движении планет Солнечной системы и с помощью этого эффекта можно подтвердить существование таких объектов

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Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что крошечные первичные черные дыры меняют орбиту Земли и других планет Солнечной системы. Такие черные дыры, как считают ученые, пролетают рядом с Землей примерно раз в 10 лет. Если теория найдет свое подтверждение, то ученые смогут впервые обнаружить первичные черные дыры, состоящие из темной материи, которые возникли сразу же после Большого взрыва, пишет Live Science.

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Наверное, самыми странными объектами во Вселенной являются черные дыры, которые обладают сильнейшей гравитацией и огромной плотностью. Но самыми странными среди них считаются первичные черные дыры (ПЧД), которые еще никто никогда не видел, но предполагается, что они существуют. Как предполагают теории, ПЧД были созданы в первые секунды после Большого взрыва, когда плотные участки материи под влиянием гравитации очень быстро сжались в маленькие плотные точки.

Авторы нового исследования говорят, что ПЧД могут иметь размер бактерии, но при этом их масса будет составлять массу 10-километрового астероида. Хотя существуют гипотезы, что эти первичные черные дыры могут иметь массу в диапазоне от массы скрепки для бумаги до массы в 100 тысяч раз большей, чем у Солнца. Считается, что ПЧД могут состоять из загадочной темной материи, которую также никто не видел напрямую, но именно она, как предполагают ученые, удерживает вместе все составляющие галактики объекты.

Авторы нового исследования говорят, что ПЧД могут иметь размер бактерии, но при этом их масса будет составлять массу 10-километрового астероида Фото: ScienceAlert

Авторы нового исследования считают, что обнаружить ПЧД можно с помощью наблюдений за тем, как эти черные дыры во время своего пролета мимо планет Солнечной системы изменяют их орбиты. Ученые считают, что эти крошечные ПЧД могут провоцировать легкое раскачивание планет, в том числе и Земли, из-за чего их орбиты меняются и меняется расстояние планет от Солнца. При этом ученые утверждают, что даже если такая ПЧД столкнется с Землей, то она точно не уничтожит нашу планету.

Ученые считают, что такие черные дыры из темной материи пролетают рядом с нами примерно раз в 10 лет и если измерить периодические колебания орбит планет, то можно найти признаки пролета ПЧД. Как показывает моделирование, основанное на данных о положении планет их спутников в Солнечной системе, если первичная черная дыра с массой огромного астероида пронесется мимо на расстоянии примерно 2 астрономические единицы (это два расстояния от Земли до Солнца), то это приведет к смещению орбит планет в диапазоне от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров.

Если первичная черная дыра с массой огромного астероида пронесется мимо на расстоянии примерно 2 астрономические единицы (это два расстояния от Земли до Солнца), то это приведет к смещению орбит планет в диапазоне от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров Фото: Live Science

В то же время ученые признают, что обнаружить такие еле заметные изменения в движении планет будет очень сложно. Также будет очень сложно подтвердить тот факт, что эти изменения вызваны пролетающими ПЧД. То есть, даже если траектории полета планет изменятся, астрономы не смогут сказать, произошло ли это из-за ошибки измерений расстояния, или же причиной стал пролет крошечной черной дыры. По словам ученых, нужно создать новые моделирования на основе более качественных наблюдений за космосом.

Как уже писал Фокус, телескоп Хаббл показал галактику со сверхновой, которая ярче Солнца в 2,5 млрд раз. Ученые опубликовали новое изображение небольшой галактики, в которой взрыв сверхновой выпустил в миллиарды раз больше энергии, чем создает Солнце.

Также Фокус писал о том, что, согласно новому исследованию, в коре Луны более 4 млрд лет назад было намного больше воды, чем предполагалось. И даже сейчас на спутнике Земли может быть намного больше воды, чем считают ученые.